- "Este evident ca USR vrea ca presedintele Romaniei sa fie un om responsabil si care sa-i merite pe romani. Noi am stat foarte mult pe ideea candidatului la prezidentiale si am decis demult ca vom avea un candidat al nostru din mai multe motive. In primul rand nu poti sa te bazezi ca cineva, fie el…

- Congresul USR a aprobat mai multe modificari la statutul partidului, astfel încât președintele formațiunii va fi ales prin vot direct și secret al tuturor membrilor USR. În schimb, membrii Biroului Național sunt aleși prin vot ponderat, luându-se în calcul rezultatele filialelor…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat miercuri ca ar dori sa candideze si alti colegi sau colege la presedintia formatiunii la congresul din 29 iunie, "pentru ca asa trebuie sa fie in democratie". Viorica Dancila s-a aratat increzatoare ca va avea sustinerea organizatiilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va candida la șefia PSD in cadrul Congresului din 29 iunie. Ea a spus ca in cazul in care va deveni lider al PSD nu va candida și la prezidențiale.”Cred ca voi candida. Deocamdata sunt foarte preocupata de organizare. Da, voi candida, dar eu sper sa…

- Curtea Constitutionala (CCR) a amanat marti, pentru a treia oara, sesizarile USR, PNL si ale presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala, conform G4Media.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a reluat vineri atacurile impotriva Mexicului, cerandu-i sa actioneze riguros si impotriva traficului de droguri, a doua zi dupa anuntul sau surpriza cu privire la o crestere a taxelor vamale la produsele importate din tara vecina cu scopul de a constrange Mexicul…

- Comisia Juridica a Senatului a decis miercuri sa recomande senatorilor ridicarea imunitații lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de DNA ca a primit mita, indirect, 800.000 de dolari.Joi, Klaus Iohannis a fost intrebat de un jurnalist cum vede ”situația in care s-a negociat de catre premierul…