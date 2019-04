Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid informeaza ca, in scopul efectuarii de lucrari specifice la sistemul de distributie a gazelor naturale, este nevoita sa sisteze alimentarea luni, 11 martie, incepand cu ora 09.00, la consumatori din municipiul Bacau și orașul Comanești.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 8 martie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Cluj-Napoca: Nichita Stanescu, Panait Istrati, G.V. Bibescu,…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 28 februarie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Alba Iulia: Vasile Goldis, bd. Revolutiei 1989, bd. 1 Decembrie…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 28 februarie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Alba Iulia: Vasile Goldis, bd. Revolutiei 1989, bd. 1 Decembrie…

- Județul Timiș urmeaza sa devina un hub regional in domeniul distribuției de gaze naturale mult mai curand decat se aștepta. Cei de la Transgaz au decis sa devanseze cu șase ani o importanta investiție care va avea loc in cea mai mare parte in Timiș și care ar putea ajuta Timișoara sa nu mai ramana fara…

- Aquatim a programat, astazi, intreruperea apei ca urmare a intervențiilor pentru remedierea unor avarii. Timp de mai multe ore va fi intrerupta apa pe strazile Corneliu Coposu, Polona, Emile Zola, Ioan Inocențiu, Micu Klein, Someș și Carpați, dar și in localitațile Sacalaz și Ghiroda. „La reluarea alimentarii…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 18 ianuarie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Alba Iulia: Motilor, N. Balcescu, Bucovinei, N. Titulescu,…

- Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 18 ianuarie, incepand cu ora 9.00, pe urmatoarele strazi din municipiul Alba Iulia: Motilor, N. Balcescu, Bucovinei, N. Titulescu,…