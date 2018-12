Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca Romania se afla pe primul loc intr-o "statistica deloc onoranta" referitoare la numarul de cezariene, care reprezinta intre 60 si 70% din numarul de nasteri, ceea ce ingreuneaza activitatea de mentinere a igienei in salile de operatii. In opinia…

- Maternitatea Giulesti ar putea fi relocata, potrivit unui proiect al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB). Asta dupa ce 23 de bebelusi care s-au nascut in unitatea sanitara au fost confirmati ca fiind infectati cu stafilococ auriu. Avocatul Poporului s-a autosesizat in…

- Avocatul Poporului anunta, vineri, ca s-a sesizat din oficiu in legatura cu existenta unui focar de stafilococ auriu la Spitalul „Prof. Dr. Panait Sarbu” („Maternitatea Giulesti”), care ar fi dus la infectarea a 20 de nou-nascuti.

- Bebelușii nascuți la Maternitatea Giulești au fost externați din unitatea medicala, fara sa prezinte „vreun semn de afectare cutanata”. Asta susțin reprezentanții Primariei Capitalei care afirma ca nou-nascuții au fost internați la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu” dupa…

- Noaptea trecuta, un apel la 112 anunța un triplu asasinat in Calarasi. Un vecin a sesizat ca un barbat de 82 de ani, soția de 80 de ani și fiica lor, in varsta de 58 de ani au fost uciși prin injunghiere

- Primul care a ajuns sa dea explicatii in cazul copilului mort dupa operatie a fost un medic care s-a aflat in sala de operatii si chiar l-ar fi vizitat pe copil chiar inainte sa moara. Trei ore au durat audierile in cazul medicului Laura Vasile, iar imediat a dat declaratie si doctorul care l-a resuscitat…

- Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare spectaculoasa dupa ce a topit zeci de kilograme. Jurata de la "Te cunosc de undeva" este pozitiva, energica și cu mult chef de viața și este pusa pe mari schimbari.

- Daniel Learciu si a pierdut saptamana trecuta calitatea de consilier judetean si functia de vicepresedinte al CJC. Cu toate ca partidul din care a facut parte, ALDE, l a prezentat deja pe inlocuitorul sau in Consiliul Judetean, Leonard Tanase, fostul vicepresedinte isi vrea mandatul inapoi. Learciu…