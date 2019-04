Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut decizia de achitare data de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in noiembrie 2017, in ceea ce-l priveste pe avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu. Magistratii au admis insa apelul DNA, au desfiintat sentinta penala a Curtii…

- Radu Pricop a fost achitat definitiv de magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie într-un dosar în care a fost trimis în judecata de DNA pentru savârsirea infractiunilor de complicitate la santaj si

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii. Instanta…

- Avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu, a fost achitat definitiv joi de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii,…

- Astazi are loc un nou termen in dosarul in care Radu Pricop, ginerele lui Traian Basescu, si Sergiu Lucinschi asteapta verdictul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Este vorba de dosarul care are ca obiect infractiuni de coruptie, santaj, trafic de influenta, fals intelectual si fals in declaratii.…

- Instanta suprema a admis luni o contestatie depusa de fostul ministru al Energiei Constantin Nita si a dispus anularea condamnarii de 4 ani inchisoare cu executare primita de acesta intr-un dosar de trafic de influenta. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca procesul lui Nita, aflat in faza…

- Comisiile de buget-finante reunite ale Parlamentului au adoptat rapoarte pozitive, luni, la bugetele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliului Legislativ si Avocatului Poporului, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Dosarele Elenei Udrea, fostului premier Calin Popescu Tariceanu sau cauza in care este judecat ex-ministrul de interne Cristian David au fost amanate de Instanța Suprema, pana la o decizie clara cu privire la completurile de cinci judecatori. Procesele vor fi reluate pe 25 februarie, dupa data la care…