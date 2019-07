Stiri pe aceeasi tema

- Agenti din cadrul serviciilor americane in domeniul imigratiei urmeaza sa inceapa duminica sa aresteze si sa adune familii de imigranti clandestini, in zece orase americane, cu scopul de a-i expulza, in cadrul politicii radicale a lui Fonald Trump in acest dosar, scrie in editia de joi The New York…

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Autoritatile turce au ordonat arestarea a 82 de membri ai personalului militar suspectati de legaturi cu reteaua acuzata de Ankara pentru lovitura de stat esuata din 2016, a anuntat marti agentia de presa de stat Anadolu, preluata de Reuters, potrivit Agerpres Ankara il acuza pe clericul musulman…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi un atac selectiv contra Iranului ca raspuns la doborarea de catre Teheran a unei drone americane, dar liderul de la Casa Alba a suspendat ordinul inainte ca Pentagonul sa-l execute, transmite EFE, care citeaza cotidianul The New York Times. Trump…

- Donald Trump a blamat ziarul The New York Times (NYT) de tradare, pentru ca a publicat un articol in care susținea ca Statele Unite intensifica atacurile cibernetice impotriva Moscovei. „Puteți sa credeti ca New York Times tocmai a publicat un articol in care afirma ca Statele Unite intensifica in…

- Chris Piland a postat pe contul de Facebook o imagine cu testul de matematica al fiului lui, Kamdyn. Pe lucrare, profesorul a facut un comentariu care l-a suparat pe tatal copilului de clasa a doua, care cere demiterea cadrului didactic. Alyssa Rupp Bohenek, profesor de matematica la școala primara…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…