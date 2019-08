Stiri pe aceeasi tema

- Parkinson, scleroza multipla, frig, anxietate - crizele de tremurat ale cancelarului Angela Merkel au starnit numeroase teorii in presa din intreaga lume, in timp ce sefa guvernului german asigura ca starea ei de sanatate este buna, fara sa dea insa mai multe explicatii, noteaza marti intr-un comentariu…

- In opinia medicului, acele episoade de tremurat puternic suferite de Merkel in timpul unor ceremonii oficiale indica, intr-adevar, existenta unor serioase probleme de sanatate. Se poate vorbi despre Parkinson, ba chiar despre scleroza multipla, spune specialistul citat de presa germana. Totusi, unele…

- Presa germana sustine ca partidului conservator CDU al cancelarului german, Angela Merkel, „cenzureaza” informatiile cu privire la episoadele de tremurat inexplicabile a caror victima a fost aceasta in ultima luna. In timp ce presa germana si internationala isi pune intrebari legate de starea de sanatate…

- Desemnarea doamnei Ursula von der Leyen in fruntea Comisiei europene declanșeaza o noua criza in fragila coaliție guvernamentala a Angelei Merkel, avand in vedere ca ministra sa la Aparare este considerata «ilegitima» pentru noua funcție și «puțin competenta» de catre partenerii social-democrați. Marți…

- Apropiata a cancelarului german Angela Merkel, Ursula von der Leyen, aleasa marti pentru a prelua presedintia Comisiei Europene, soseste la Bruxelles cu un bilant controversat la Ministerul Apararii, dar puternica printr-o imagine a unei europene convingatoare si poliglote, relateaza AFP. Sustinuta…

- O purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel a insistat vineri asupra faptului ca starea de sanatate a acesteia este una buna, dupa ce a fost vazuta tremurand de doua ori in ultimele zile in cursul unor evenimente publice, relateaza AFP. "Imaginile pe care le vedem din Osaka (la summitul…

- Uniunea Europeana (UE) a decis sa amane pana in luna octombrie decizia sa cu privire la angajarea de negocieri pentru aderare cu Macedonia de Nord si Albania, informeaza AFP. "Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clară imediat ce va fi posibil şi…

- Cancelarul german Angela Merkel a tremurat timp de mai multe minute in timpul unei ceremonii oficiale, marti, la Berlin, prilejuita de vizita noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP.