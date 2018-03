De ce poartă japonezii măști chirurgicale In Japonia, banalele maști chirurgicale stau la baza unei industrii de milioane de dolari. Oamenii au inceput sa le poarte din motive de sanatate, dar acestea sunt folosite acum chiar și din motive ce țin de moda. Majoritatea japonezilor poarta maști chirurgicale in spațiul public. Unii ar putea crede ca acestea sunt folosite pentru a se feri de diverse afecțiuni, alții au impresia ca sunt purtate din cauza poluarii, dar adevarul e ca maștile chirurgicale au ajuns sa fie pur și simplu la moda in Japonia, unde unii tineri le poarta pur și simplu ca accesorii, din motive de moda. Avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința așteapta sosirea unei epidemii ucigașe care poate rapune milioane de oameni in doar cateva zile. Conform experților, virusul catastrofic ar avea, cel mai probabil, la baza gripa aviara, mutata de schimbarile genetice.

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma surse europene citate de agentia ANSA.

- “UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari”, conform portalului. “Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Daca te intrebai ce mai face rapperul cu succes fenomenal in anii ’90, vestile nu sunt prea bune… Vanilla, alaturi de Laura Acum in varsta de 50 de ani, Vanilla se afla intr-un divort urat de Laura Van Winkle, care sustine ca artistul a ascuns o parte din averea lui, pentru a nu fi nevoit sa o imparta…

- Stadionul Olimpic din Pyeongchang, Coreea de Sud, va fi demolat in luna martie a acestui an. Arena din Pyeongchang a fost construita special pentru Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice din 2018 și va fi folosita doar de 4 ori la aceste evenimente sportive. Pentru ridicarea stadionului de 35.000…

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Chris Tucker a confirmat ca el si Jackie Chan se vor intoarce pentru un nou episod al francizei de succes "Rush Hour", insa nu se stiu alte detalii despre cel de al patrulea film din serie, relateaza ScreenRant.com. Filmul, care relateaza aventurile detectivului James Carter si ale inspectorului…

- Brandul Nokia a redevenit pe parcursul unui singur an unul dintre cele mai interesante de pe piata de smartphone-uri. HMD a oferit produse bine dotate la preturi competitive, insa numele Nokia nu pare sa fie atat de important atunci cand vine vorba despre alte categorii de produse, compania mama luand…

- Milioane de oameni sarbatoresc la 14 februarie Ziua Indragostiților, dar in ultimii ani exista un curent tot mai puternic impotriva aceste sarbatori. Fie ca sarbatorești sau nu aceasta zi, cel putin o saptamana intreaga vezi peste tot doar inimioare roșii agațate sau nu de ursuleți de pluș și primești…

- Deutsche Bank a acceptat sa plateasca peste 4,4 milioane de dolari in cadrul unei intelegeri, dupa ce compania a fost acuzata ca nu a supravegheat traderii care au indus in eroare clientii cu privire la preturile securitizarii ipotecare, potrivit Wall Street Journal. Autoritatea financiara…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, potrivit Deutsche Welle.

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- In Japonia, batranii trebuie sa se obișnuiasca sa fie ingrijiți de roboți. Ideea nu vine dintr-un moft al societații nipone, ci dintr-o nevoie foarte reala. Industria ingrijitorilor cetațenilor seniori este in declin. Analiștii se tem de un deficit de 370.000 de specialiști in domeniu pana in 2025.

- Simona Halep (26 de ani) poate pierde un contract de sponsorizare în valoare de doua milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite. Cauza ar fi politica echipei manageriale a numarului 2 WTA.

- Simona Halep poate pierde un contract de sponsorizare de 2 milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite, cauza fiind politica avuta de echipa manageriala a numarului 2 WTA. Una dintre cele mai cunoscute firme de cosmetice din Statele Unite ale Americii i-a pus Simonei Halep pe masa un…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Cinci barbați au fost arestați dupa ce o jumatate de tona de cocaina a fost descoperita intr-un avion privat.Drogurile valoreaza peste 50 de milioane de dolari și au fost descoperite de ofițerii de frontiera britanici intr-un avion care a plecat din Bogota, Columbia, și a aterizat luni pe aeroportul…

- In SUA, 37 de copii au murit de gripa. Focarul virusului este fixat in patru zeci de state. In plus, medicii spun ca pana la sfarșitul sezonului de iarna, gripa poate ucide mai mult de 50.000 de oameni.

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- In dosarul depus miercuri, Iglesias sustine ca ii sunt datorate 50- din castigurile realizate de muzica lui pe platformele de streaming si sa Universal i-a dat o mica parte din intreaga suma cuvenita. Diferenta reprezinta „milioane de dolari", potrivit dosarului. Enrique Iglesias a semnat cu Universal…

- Un tânar în vârsta de 20 de ani din Florida a devenit oficial cel mai norocos barbat din lume dupa ce a câștigat 451 de milioane de dolari la loteria Mega Millions, în urma cu doua saptamâni. Independent a aflat cine este tânarul și cum intenționeaza sa-și…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, a analizat la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Cezar Laurentiu Cioc spune ca Viorica Dancila nu este o persoana cu abilitați de leadership, dar ca „se face un pas mare in Romania,…

- Actrita Ellen Pompeo, vedeta serialului 'Grey's Anatomy', va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a continua inca doua sezoane, actrita subliniind ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood, relateaza AFP. Lansat in 2005,…

- În urma cu aproape 500 de ani, un dezastru a lovit poporul aztec din Mexic, atunci când oamenii au început sa se prabușeasca cu febra, dureri de cap și sânge care le curgea din ochi, gura, nas. Dupa trei sau patru zile mureau, scrie The Guardian. În cinci ani…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Un tanar de 20 de ani din statul american Florida, desemnat unicul castigator al premiului principal (jackpot) pus in joc de o celebra loterie din Statele Unite, in valoare de 451 de milioane ...

- Shane Missler, un tanar in varsta de 20 de ani din Florida, SUA, a castigat la loto fabuloasa suma de 450 de milioane de dolari. Biletul norocos l-a cumparat de la o agentie de langa casa parintilor sai. A

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Compania producatorului american Harvey Weinstein ar putea fi vanduta curand pentru 500 milioane de dolari, scrie cotidianul Wall Street Journal, citand surse bine informate. Potrivit publicatiei, cam...

- Directorii companiilor britanice incluse in indicele bursier FTSE 100 au castigat in primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obisnuit, arata un studiu publicat joi de High Pay Centre si Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informeaza Reuters si…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- O sticla de votca foarte scumpa, estimata la peste un milion de dolari, a fost furata din capitala daneza, Copenhaga, a confirmat miercuri politia, citata de DPA. Sticla rara de votca Russo-Baltique valora 1,3 milioane de dolari, potrivit detinatorului sau, Brian Engberg, care poseda o…

- 80 de pasageri au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam. Cursa TAROM cu care ar fi trebuit sa ajunga acasa a fost anulata, din cauza unor defectiuni. Avionul trebuia sa decoleze la ora 20, ora locala. Pasagerii au fost anuntati ca, din cauza unei defectiuni, cursa a fost a anulata. Oamenii s-au…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Rusia a lansat o racheta Soyuz 2 care avea misiunea de a duce pe orbita un satelit Metero M, de ultima generatie, si alti 18 sateliti mai mici. Numai ca lansarea a fost un esec, iar rusii au pierdut legatura cu satelitii. Esecul a fost enigma pana zilele trecute, cand s-a…

- Bugetul ONU urmeaza sa scada cu peste 285 de milioane de dolari anul viitor, reprezentand o diminuare cu 5%, pe care Guvernul american a anuntat ca a negociat-o, relateaza The Associated Press.

- Patru comedii si un musical au debutat intre primele zece pozitii din box office-ul nord-american, condus, pentru a doua saptamana consecutiv de „Star Wars: The Last Jedi”, care a generat incasari ce au facut ca Disney Company sa depaseasca cifra de 6 miliarde de dolari pe 2017. Lungmetrajul regizat…

- Oamenii de știința japonezi au creat un tip de sticla din polimeri sintetici, care se autorepara in caz de spargere. Presa scrie ca, in timpul experimentului, oamenii de știința au imparțit materialul inovativ in doua parți și apoi l-au lipit unul de celalalt. Jumatațile s-au unit in citeva minute.…

- “Majoritatea PSD-ALDE a respins toate amendamentele facute de catre PNL, amendamente care aveau rolul de a proteja Unitațile Administrativ Teritoriale Locale, de jegmanirea lor de catre guvernul PSD-ALDE. Prin aceste amendamente urma sa ramâna, la același nivel, sumele ce provin din impozitul…

- Rich si Vicki Fulop sunt cofondatorii Brooklinen, un start-up care are ca activitate vânzarea de asternuturi si alte obiecte de casa precum lumânari sau paturi. Toate produsele costa sub 200 de dolari si se vând exlusiv online. În luna martie ei au anuntat atragerea…

- La jumatatea lunii martie, ei au anuntat atragerea unei investitii de 10 milioane de dolari din partea FirstMark Capital, fond care a investit si in Airbnb. In ultimii 3 ani, Brooklinen a generat venituri de peste 30 de milioane de dolari. Celor doi soti le-a venit ideea afacerii dupa ce au incercat…

- George Clooney, un star cu inima de aur cum rar s-a mai vazut, a decis sa ajute cat mai multa lume pe parcursul ultimilor ani. Acesta poveste a impresionat deoarece a ajutat de la oamenii strazii, Sudan, la refugiati, copii dar si pe prieteni carora le-a dat cate un milion de caciula plus datoriile…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza inregistrari pe care le-au obtinut in acest sens.

- Majoritatea oamenilor nu caștiga intr-o viața 11 milioane de dolari. Aceasta suma nu este imposibil de atins. O confirma copilul de șase ani care obține venituri de 11 milioane de dolari pe an din tutoriale pe YouTube.

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam...

- Un tanar din Țara Galilor, care a pierdut un hardware ce conținea sute de Bitcoin, crede ca greșeala lui l-a costat cel puțin 100 de milioane de dolari. Averea lui James Howell este ingropata sub sute de tone de gunoi, intr-un depozit de deșeuri din Newport, potrivit metro.co.uk. Tanarul a aruncat hard-ul…