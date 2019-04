De ce părăsește Cătălin Botezatu platoul BRAVO, AI STIL!: Nu este corect! Gala “Bravo, ai stil!”, difuzata maine seara, de la ora 23:00, la Kanal D, se anunta a fi una incendiara, presarata cu momente delicate; pretentiile juratilor sunt din ce in ce mai uriase. Aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania isi etaleaza veleitatile artistice si isi pun in valoare simtul abilitatile stilistice, toate cu scopul de a-i impresiona pe... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concurentele isi etaleaza veleitatile artistice si isi pun in valoare simtul abilitatile stilistice, toate cu scopul de a-i impresiona pe jurati. In Gala de sambata seara, o situatie fara precedent incinge spiritele. In urma afisarii procentajului voturilor telespectatorilor, Catalin Botezatu tuna…

- Gala „Bravo, ai stil!”, difuzata maine seara, de la ora 23:00, la Kanal D, se anunța a fi una incendiara, presarata cu momente delicate, iar pretențiile juraților sunt din ce in ce mai uriașe. Aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania iși etaleaza veleitațile artistice și iși pun in…

- BRAVO AI STIL 16 MARTIE 2019. In Gala de sambara seara, Corina ii șocheaza pe jurați cu afirmațiile și reproșurile cu privire la modul in care este comentat și notat momentul pus in scena de aceasta. Conflictul ia amploare, Raluca Badulescu fiind primul jurat care o pune la punct pe Corina. "Ce…

- Monica Anghel, care a slabit zeci de kilograme și și-a stilizat stilul precum unei vedete de podium, va face parte din juriu. Catalin Botezatu, SARUT PASIONAL cu o vedeta din Romania. Totul a fost filmat VIDEO "Ma bucur din tot sufletul pentru ca m-ați invitat sa fiu jurat in aceasta…

- In cele patru ediții difuzate saptamana aceasta, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, și in Gala de sambata, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, alaturi de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu și Maurice Munteanu se va afla Ami. Ami, in varsta de 29 de ani, a marturisit ca este nerabdatoare sa le…

- In cele patru ediții difuzate saptamana aceasta, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, și in Gala de sambata, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, alaturi de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu și Maurice Munteanu se va afla AMI, indragita cantareața și fosta concurenta din echipa Faimoșilor de la…

- Kanal D aduce tot mai multe schimbari in ceea ce priveste emisiunile difuzate, de aceasta data este vorba de show-ul “Bravo, ai stil!“, prezentat de Ilinca Vandici si jurizat de Raluca Badulescu, Catalin Botezatu si Maurice Munteanu. Emisiunea se muta cu o ora mai devreme in cursul saptamanii. Astfel,…

- Mirela Vaida a fost invitata la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre sarcina, dar și despre viața ei din acest moment. Mirela Vaida a fost prezenta la emisiunea Teo Show, pe care Teo Trandafir o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Vedeta a vorbit despre sarcina, explicand ca nu o mai…