De ce nu a făcut PSD numărătoare paralelă. Codrin Ștefănescu: Riscă dosare. Amenințări! Să stea cu capul la cutie "Trebuia facuta in zilele urmatoare. Fix a doua zi, lideurl nostru a fost condmnat si incarcerat instantaneu. Am avut o ședința CEx. Mi-am depus mandatul din functia de secretar general pentru ca erau spiritele foarte incinse pe vremea respectiva. Si azi, cand vorbim noi, pentru toti cei care pronunta in spatiul public "frauda" sau pun intrebari de genul asta risca sa i se deschida dosare pe banda rulanta. Nici macar nu mai sunt voalate amenințarile. Toata lumea trebuie sa stea cu capul la cutie zilele astea", a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. "Un fel de presiune" "Un fel de "Se simte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

