Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani a fost cautat la Eforie Nord, dupa ce s-a crezut ca a disparut in mare. Dupa ce au fost mobilizate echipaje de salvare cu ambarcațiuni, inclusiv de scafandri, omul a fost gasit pe plaja. Familia barbatului a alertat autoritațile dupa ce barbatul a intrat in Marea Neagra și nu…

- Barbatul de 72 de ani dat marti disparut in mare, la Eforie Nord, in cautarea caruia au fost mobilizate echipaje de salvare cu ambarcatiuni, inclusiv de scafandri, a fost gasit, constatandu-se ca acesta, dupa ce a iesit singur din apa, s-a plimbat pe plaja, in conditiile in care familia sa alertase…

- 'Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in statiunea Saturn, unde au fost asistate medical 103 de persoane, urmate de Eforie - 63 persoane, Costinesti - 61 persoane, Vama Veche - 61 persoane, Mamaia - 41 persoane, Navodari - 19 persoane si Corbu - 6 cazuri, iar salvatorii, care au incadrat echipajele…

- Cei care au facut curațenie dupa distracția de la Neversea au gasit sute de obiecte pierdute de festivalieri pe plaja Modern din Constanța. Toate au ajuns la secția 3 de Poliție din Constanța, de pe bulevardul Mamaia, nr. 106. Pe langa zeci de buletine, permise și carduri bancare, in mainile polițiștilor…

- Marea Neagra este aceeasi intindere de apa pe litoralul bulgaresc, turcesc si, bineinteles, romanesc. Insa preturile si conditiile oferite turistilor sunt cele care fac diferenta. Mai exact, concediile in strainatate sunt de doua ori mai ieftine fata de cele din Mamaia, la hotelurile de cinci stele.

- Marea Neagra ramane de la an la an fara delfini! Doar anul trecut, in primele sase luni, 36 de delfini au fost gasiti morti pe plaja. Si astazi, pe plaja din Mamaia, valurile marii au scos un pui de delfin mort. In acelasi timp, pe plaja din Costinesti a esuat un alt delfin, de data aceasta un examplar…

- Decizia ARBDD de a modifica panourile a fost comunicata Primariei comunei Sfantu Gheorghe, a carei conducere a facut public un memoriu transmis Ministerului Mediului in care isi exprima dorinta de a administra in comun plaja de la mare. 'Am cerut lamuriri ARBDD cu privire la autorii studiului in…