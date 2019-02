De ce a ales o companie Ungaria n locul Romniei. Un caz real ​O companie lider mondial din industria de îmbuteliere, care era foarte aproape de a face o investiție în România, a decis, în final, sa mearga în Ungaria, la 100 kilometri de granița din cauza autoritaților. Acest exemplu real a fost prezentat de Gabriel Popa, partener Noerr România, o societate de avocatura internaționala.



Foarte pe scurt, motivele pentru care ales Ungaria:Guvernul român nu a dat niciun semnal despre redeschiderea unei scheme de ajutor de stat pentru investițiiAutoritațile nu au reușit sa spuna nici daca și când se va redeschide… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele Comisiei Europenearata ca in Romania, preturile benzinei si motorinei, fara taxele incluse, au ajuns in prezent peste media Uniunii Europene si mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria sau Ungaria. Pretul a 1.000 de litri de benzina…

- SUA, prin vocea lui Donald Trump, a cerut in mod trantant boicotarea produselor Huawei din motive de securitate, dar cercetarile nemtilor, realizate de Agentia de Securitate Digitala (BSI), nu au gasit vreo dovada a spionajului. Potrivit informatiilor obtinute de The Wall Street Journal, la un acord…

- Banca Nationala a Romaniei joaca un rol vital prin utilizarea independentei sale pentru a proteja economia interna de incertitudinile create de noua taxa bancara "neortodoxa" a Guvernului, apreciaza agentia germana de evaluare financiara Scope Ratings. La finele anului trecut, Guvernul de…

- MOL si Total au incheiat un acord care prevede acceptarea cardurilor grupului MOL de catre firma franceza Total in reteaua sa de statii de servicii din Franta, Belgia, Luxemburg, Olanda si Germania, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit- Care sunt condițiile…

- Premierul Viorica Dancila considera, intr-un interviu acordat site-ului Politico.eu, ca Uniunea Europeana aplica standarde duble, criticand Romania din cauza coruptiei si a reprimarii manifestatiilor, dar evitand sa observe situatiile din tari occidentale unde exista coruptie, potrivit Mediafax. „Romaniei…

- Nationala de polo a României a suferit marti, pe teren propriu, a treia înfrângere din grupa D a preliminariilor europene ale Ligii Mondiale, scor 7-11, cu campioana mondiala en-titre, Croatia, informeaza News.ro.Anterior, tricolorii au pierdut tot cu Croatia, scor 4-17, si cu…

- Romania a inregistrat, in noiembrie, cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana al lucrarilor de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În noiembrie, lucrările de construcţii au înregistrat…

- Cea mai mare provocare a Romaniei la sefia Consiliului Uniunii Europene va fi redobandirea increderii din partea statelor membre, a declarat la RFI Bernd Fabritius, insarcinat al Guvernului federal german pentru minoritatile nationale si pentru etnicii germani din afara tarii, stabiliti in Germania.…