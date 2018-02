Stiri pe aceeasi tema

- Square Enix ne-a oferit cateva detalii despre update-ul 1.2.0 pentru Final Fantasy XV printr-un trailer din care aflam ca jocul va primi conținut nou pentru expansion-ul multiplayer, Comrades. Update-ul va aduce in joc noi personaje, costumații, arme, vraji, atacuri și va fi lansat din 6 martie. …

- Monolith continua sa finiseze open-world-ul Middle-earth: Shadow of War cu un nou update care corecteaza probleme in cel mai nou DLC lansat, Blade of Galadriel. Printre probleme se numara și lipsa recompensarii jucatorilor dupa terminarea DLC-ului plus alte probleme in care sunt implicate…

- Koei Tecmo dat drumul la update-ul 1.03 pentru Dynasty Warriors 9 care aduce cateva corectari de probleme și imbunatațiri frame rate-ului pe PlayStation 4. Dynasty Warriors 9 este disponibil acum pe PlayStation 4, PC și Xbox One, iar cateva pareri despre el, din presa de specialitate, aveți aici. The…

- Ubisoft a prezentat un trailer in care vedem cateva NPC-uri care il vor putea ajuta pe jucator in Far Cry 5. Fiecre dintre ei va face parte dintr-o anumita clasa de personaje cu caracteristici și personalitați unice. Aceștia vor sari sa te ajute atunci cand sunt chemați. Cațiva dintre aceștia…

- Epic Games a lansat cel mai nou update pentru mod-ul Fortnite, Battle Royale, care ne pregatește de Valentine’s Day. Update-ul 2.4.2 este disponibil pentru versiunile de PlayStation 4, PC și Xbox One ale jocului și aduc in plus un Crossbow (Rare și Epic) cu sageți infinite și costumații…

- Hand of Fate 2, unul dintre cele mai iubite RPG-uri ale anului trecut, a primit astazi Game Master’s Toolkit, insemnand editorul folosit de studio pentru crearea campaniilor și misiunilor. Jucatorii pot nascoci propriile scenarii, cu toate variabiile aflate la dispoziția studioului fiind…

- Deck13 și Focus Home Interactive anunța astazi The Surge 2, din 2019 pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Nu este disponibil niciun trailer, dar studioul promite sistem de lupte imbunatațit, dar cu același focus pe dezmembrarea tactica a adversarilor, sistem RPG mai adanc, o noua locație sub…

- Strategia in timp real, Ancestors Legacy va sosi pe Xbox One și PC din 22 mai, au anunțat 1C Company și Destructive Creations. Versiunea de PC va sosi in toata lumea in format digital via Steam, iar in format retail va fi disponibil doar in cateva țari. Versiunea de Xbox One va fi lansata…

- Namco Bandai prezinta astazi un nou trailer, in rezoluție 4K, pentru One Piece: World Seeker, aflat in dezvoltare pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. One Piece: World Seeker este open world action RPG, cel mai ambițios din seria atat de iubita in Asia, dar respectata și in Vest. Daca sunteți interesați…

- Blizzard anunța ca evenimentul Lunar New Year va fi activat in Overwatch pe 8 februarie. Jocul a beneficiat de același eveniment și anul trecut, iar skinurile și modurile de joc se vor intoarce, dar directorul dezvoltarii, Jeff Kaplan, confirma ca nou conținut va fi de asemenea disponibil,…

- Cyanide Studio, echipa responsabila pentru seriile Styx și Blood Bowl, dar și cu Werewolf: The Apocalypse și Call of Cthulhu in dezvoltare, anunța astazi Space Hulk: Tactics. Vor fi disponibile doua campanii, cu Terminator Space Marines și Genestealers, dar și multiplayer. Gameplay-ul este…

- Koei Tecmo prezinta un nou trailer dedicat lui Attack on Titan 2, titlu Shadow of the Colossus-like care urmeaza sa fie lansat pe 20 martie pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. Videoclipul prezinta cu lux de amanunte sistemul de lupte, cu multe tips & tricks. The post Battle Trailer pentru Attack on…

- Koei Tecmo, Square Enix și Team Ninja au lansat Dissidia Final Fantasy NT pe PlayStation 4 de ieri, 30 ianuarie, in Statele Unite și Europa. Iata trailer-ul oficial de lansare: The post Trailer oficial de lansare pentru Dissidia Final Fantasy NT appeared first on ComputerGames.ro .

- Dontnod Entertainment prezinta un nou trailer dedicat lui Vampyr, titlu third person RPG cu accent pe modelarea narativei prin acțiunilor jucatorului, precum in Life is Strange. Vampyr va fi lansat pe PC, PlayStation 4 și Xbox One in aceasta primavara, iar precomenzile sunt deschise pe Steam. The post…

- Ubisoft anunța pe reddit ca Assassin’s Creed Origins va primi New Game Plus in viitorul apropiat, cu informații suplimentare sa fie disponibile in zilele urmatoare. Assassin’s Creed Origins a primit prima expansiune, The Hidden Ones, care spune povestea inceputului crezului asasinilor, saptamana trecuta,…

- Snail Games a anunțat oficial PixARK – un sandbox open-world din universul ARK: Survival Evolved, care va sosi in format retail și digital pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC in acest an, dar inainte de lansarea variantei finale va sosi via Xbox Game Preview și Steam Early Access in martie.…

- Capcom a anunțat un crossover Monster Hunter: World care aduce costume tematice cu monștrii Rathalos, Zinogre și Kirin pentru Street Fighter V via Extra Battle Mode. In fiecare luna va sosi cel puțin cate un costum unic care va putea fi obținut in Extra Battle Mode cu Fight Money. …

- Mai multe magazine europene GameStop au listat de Blob (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) și Legend of Kay Anniversary (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) pentru Switch. de Blob este disponibil pe PlayStation 4, Xbox One, PC și Wii, iar Legend of Kay Anniversary este disponibil pe PlayStation…

- Cateva magazine din lanțul GameStop au dat de ințeles ca va exista Red Faction: Guerrilla Remastered pentru PlayStation 4 și Xbox One. Anunțul a aparut pe site-urile GameStop din mai multe țari (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca) pe toate precizandu-se ca jocul celor de la Volition este…

- The Fall Part 2: Unbound va sosi pe PlayStation 4, PC, Xbox One și Switch din 13 februarie, a anunțat Over the Moon. Part 2, dintr-o trilogie, continua aventura clasica point-and-click care combina rezolvarea de puzzle-uri cu o aventura cu nuanțe sci-fi. The post Data de lansare anunțata pentru The…

- Warner Bros. Interactive Entertainment a anunțat ca Scribblenauts Showdown va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch din 9 martie. Noul joc va include un Showdown Mode in care pana la 4 jucatori vor colabora intr-un joc strategic de carți, iar libraria de peste 30.000 de cuvinte poate…

- Passtech Games a confirmat ca noul lor proiect, Masters of Anima, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in primavara acestui an. In acest action-adventure, jucatorii vor intra in pielea lui Otto, ucenicul lui Anima, care trebuie sa-l invețe minte pe Zahr și sa-și salveze logodnica.…

- Jocul de aventura, Fe, a fost anunțat prima oara de Electronic Arts in cadrul E3 2016, iar Zoink are acum și o data de lansare stabilita: 16 februarie. Fe este parte a EA Originals – o noua inițiativi dedicata titlurilor indie și va sosi pe PlayStation 4, PC (exclusiv via Origin), Xbox…

- Elite Dangerous: Beyond – Chapter One va primi un open-beta pe PC, a anunțat Frontier Developments. Lansarea va avea loc pe 25 ianuarie și va fi dedicat conținutului sezonului 3 al shooter-ului spațial. In beta vei putea incerca Wing Missions și un nou Chieftain – o nava de razboi…

- Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One. The post Trailer oficial de lansare pentru The Escapists 2 pentru Switch appeared first…

- Activision a publicat un nou trailer pentru DLC-ul cu Nazi Zombies pentru Call of Duty: WW2, care este intitulat “The Darkest Shore”. In DLC jucatorii vor lupta cu zombie pe o insula inecata in ceața și pazita de Luftwaffe și Kriegsmarine din nordul Germaniei. The Darkest…

- THQ Nordic a anunțat ca The Raven Remastered – versiunea remasterata pentru jocul clasic The Raven: Legacy of a Master Thief dezvoltat de KING Art, va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 13 martie. The Raven Remastered va primi o varietate de imbunatațiri precum animații refacute, efecte noi de…

- THQ Nordic a stabilit data de lansare pe PlayStation 4 și Xbox One pentru de Blob 2: 27 februarie. Remasterizat pentru PC, anul trecut, in de Blob 2 eroul se intoarce la lupta cu Comrade Black care a inceput sa declare razboi impotriva lucrurilor colorate. de Blob trebuie sa aduca din nou…

- Batman: The Enemy Within Episode 4 va fi lansat din 23 ianuarie pe PlayStation 4, PC, Xbox One și device-urile mobile, a anunțat Telltale Games. Penultimul episod al acestei aventuri se intituleaza ‘What Ails You‘, iar Bruce Wayne trebuie sa rezolve problema expunerii identitații sale. Ultimul episod…

- Open world racer-ul Criterion, Burnout Paradise, ar putea sa se intoarca sub forma de HD Remaster pentru PlayStation 4 și Xbox One. Burnout Paradise HD Remaster a fost menționat in Asia pentru PS4 cu o data de lansare din 16 martie, mențiunea fiind facuta și la sfarșitul anului trecut, in…

- Producatorul Ryozo Tsujimoto a dezvaluit ca echipa lucreaza intens pentru versiunea de PC a Monster Hunter World și aceasta va fi lansata in aceasta toamna. #MHWorld is currently being optimized for PC and is planned for an Autumn 2018 release! pic.twitter.com/82JUC6iIMC — Monster…

- Bandai Namco va lansa Code Vein pe PlayStation 4, Xbox One și PC in toata lumea la inceputul anului 2018, dar pana atunci sa vedem cateva imagini noi din joc:

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata trailer-ul cinematic de lansare: The post Trailer introductiv pentru Dragon Ball FighterZ appeared first on ComputerGames.ro…

- THQ Nordic a publicat noi secvențe de gameplay din Darksiders 3 in care o vedem in acțiune pe Fury in lupta impotriva unei Lava Brute: Darksiders 3 va sosi in 2018 pe PC, Xbox One și PlayStation 4. The post Secvențe noi de gameplay din Darksiders 3 appeared first on ComputerGames.ro .

- Ubisoft a activat evenimentul Frost Wind Festival in For Honor, disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Frost Wind Festival aduce noul mod de joc Ice Brawlers, cu meciuri 2v2, pe suprafața unui lac inghețat care incepe sa crape odata cu trecerea timpului, creand capcane pentru cei neatenți. Elemente…

- Fatshark a confirmat ca Warhammer: Vermintide 2 va veni și pe PlayStation 4 și Xbox One, nu doar pe PC, cum era anunțat inițial. Warhammer: Vermintide 2 va fi, precum primul titlu, un FPS medieval fantasy singleplayer și 4-player co-op, deloc departe in concept de Left 4 Dead. Lansarea este programata…

- Bandai Namco prezinta un nou trailer pentru Code Vein, Action RPG similar cu seria Dark Souls, de asemenea distribuita de aceeași companie. Code Vein va fi lansat candva in 2018 pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. The post Nou Trailer pentru Code Vein appeared first on ComputerGames.ro .

- Ghost Games și EA anunța ca maine va sosi update-ul gratuit Speedcross in Need for Speed: Payback, disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Va fi introdus suport pentru volane, 8 mașini (Mini John Cooper Works Countryman, Infiniti Q60 S, Mazda RX-7 Spirit R, Volvo 242DL, Volvo Amazon P130, Plymouth…

- Telltale Games a anunțat ca ultimul episod din sezonul 2 pentru Minecraft Story Mode se intituleaza Above and Beyond și va fi lansat de maine, 19 decembrie. In Above and Beyond, orașul lui Jessie, Beacontown, a fost preluat de Admin pe care trebuie sa-l distruga, dar trebuie mai intai…

- IO Interactive anunța ca primul episod din Hitman va fi gratuit de jucat de toți doritorii intre 15 decembrie și 5 ianuarie. Episodul il va duce pe Agent in Paris, cu scopul de a asasina un cuplu terorist la expoziția de moda. Toate incercarile și misiunile adiționale din Episode 1 sunt incluse,…

- Ubisoft a trecut printr-o perioada intensa, in care a lucrat la imbunatațirea a trei dintre jocurile sale. Assassin’s Creed: Origins a primit Update 6, care adauga Nightmare Difficulty, optimizeaza performanța, rebalanseaza economia și opțiunea auto-leveling AI, ce face ca toți inamicii…

- Ubisoft va activa evenimentul The Hunt in Ghost Recon: Wildlands pe 14 decembrie, furnizand astazi un videoclip. Studioul nu a confirmat cu subiect și predicat, dar scenele indica prezenta lui Predator: vedere termica, limbajul extraterestru, cadavre jupuite și un elicopter. Este clar ca o…

- Capcom a lansat astazi Okami HD, ușoara remasterizare a legendarului joc action adventure din 2006, pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Okami HD este un Action RPG Zelda-like, cu un stil grafic unic și mecanici de gameplay inovative, cum ar fi crearea obiectelor de decor prin desenare. Deși…

- Bandai Namco a anunțat Soulcalibur 6 in cadrul The Game Awards 2017 printr-un trailer. Soulcalibur 6 va fi contruit pe engine-ul Unreal 4, precum Tekken 7 și va sosi pe PC, PlayStation 4 și Xbox One anul viitor. Ultimul joc al seriei Soulcalibur este Soulcalibur: Lost Swords – un free-to-play spin-off…

- Iceberg Interactive și Cybernetic Walrus au dezvaluit astazi Antigraviator, din Q2 2018 pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Jocul este un succesor spiritual al seriilor Redout și Wipeout, avand curse cu mașini antigravitaționale. Vor fi disponibile 3 moduri joc cu 12 trasee in singleplayer,…

- Monolith și WB. au lansat astazi un DLC gratuit pentru Middle-earth: Shadow of War, disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Online Fight Pits pune jucatorii in ring impotriva soldaților aflați in armata celorlalți. Caștigand meciurile, echipament nou poate fi deblocat. Data fiind natura…

- Celeste, “un joc despre escaladarea unui munte” de la creatorii TowerFall, va sosi pe PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC via Steam in ianuarie 2018, a anunțat Matt Makes Games. Pagina oficiala poate fi accesata aici. The post Celeste va sosi pe console și PC appeared first on ComputerGames.ro .

- Pentru cei care nu jucat și vor sa incerce Destiny 2 au șansa sa-l testeze gratuit incepand de astazi printr-un free trial. New to Destiny 2? Play the Destiny 2 Free Trial starting tomorrow. pic.twitter.com/0aIyHeFtEh — Destiny The Game (@DestinyTheGame) November 27, 2017 Campania…

- Ukuza, Macrales Studio și Shibuya Productions au prezentat un scurt teaser-trailer cu secvențe de gameplay din Epic Loon – un platformer pentru 4 jucatori: Epic Loon va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC in primul sfert al anului 2018. The post Teaser-trailer de gameplay pentru Epic Loon appeared…

- In era moderna, gamerii pot sa iși posteze recenziile cu privire la jocurile video pe nenumarate site-uri, cele mai populare fiind Steam și Metacritic. Dat fiind ca jocul de fața, Star Wars: Battlefront 2, este disponibil doar pe Origin, care nu include recenziile utilizatorilor, ne ramane de discutat…