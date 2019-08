Dărâmarea Guvernului, scopul lui Orban: Avem un singur cartuș pe țeavă ”PNL e pregatit in orice moment sa iși asume soluția guvernarii. O sa solicitam sprijinul acelor partide politice, grupuri parlamentare care pot sa sprijine un proiect. Sigur ca cel mai bine pentru Romania ar fi se organizeze alegeri anticipate, in masura in care va fi posibil. In cel mai potrivit moment, cand exista cea mai mare șansa ca acest guvern sa cada. Acest moment poate fi inainte de prezidențiale, poate fi dupa prezidențiale. Avem un singur cartuș pe țeava. Nu poți sa depui decat o singura moțiune pe sesiune parlamentara. Trebuie gasit, cautat momentul cat mai bine", a afirmat Ludovic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

