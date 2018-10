Daniel Zamfir schimbă BANCA. ”O nouă lovitură românilor” ”Cel mai mare investitor olandez in Romania, ING Bank da o noua lovitura romanilor! Dupa ce au fost prinși ca sunt evazioniști, penali adica, așa cum se zice pe la noi, și au platit fiscului olandez 75 milioane de euro, acum incaseaza de doua ori sumele transferate. Cum de softul greșește mereu in defavoarea clienților? Și cum D-na ambasador a Olandei e foarte vigilenta la coruptzion pe meleagurile noastre, zic și eu sa fiu vigilent cu cei care inșala și voi intrerupe orice relație comerciala cu ING Bank. Ma voi muta cu arme și bagaje la singura banca cu capital romanesc, Banca Transilvania.”… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir afirma ci ”excrescențe macoviste” au denigrat Romania chiar și la OECD. ”Astazi, la OECD, la reuniunea parlamentara, constat cum parlamentari ai țarilor membre și nu numai, vorbesc despre importanța politicilor care duc la imbunatațirea vieții oamenilor, politici care nu trebuie…

- Președintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu spune ca Romania ar trebui sa urmeze modelul Olandei, Marii Britanii și Norvegiei in privința legii care ar urma sa reduca complet dependența de gazul rusesc.

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri seara, ca poziția ministrului olandez care a afirmat ca, deși Olanda nu este de acord in privința aderarii Romaniei la Schengen, este de acord in multe alte privințe, nu este una corecta.„Astazi am vazut poziția domnului…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si Verificare.…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte va vizita Romania miercuri, in contextul viitoarei Presedintii a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene - in prima jumatate a anului 2019 - si se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila, informeaza pagina oficiala de Facebook a Ambasadei…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, saluta scrisoarea lui Rudolph Giuliani trimisa oficialilor romani, spunand intr-o postare pe Facebook ca eforturile sale de a aduce la cunoștința lui Donald Trump situația reala din Romania `au avut sens și au fost incununate cu succes`.„L-am informat direct…

- Luptatorul K1 Daniel Ghița critica vehement violențele de la proteste. Acesta susține, intr-o postare pe Facebook ca Romania nu ar trebui sa se intoarca la vremurile din 1989."Rusine celor care au “ protestat “ in așa mod. Lovitura de Stat prost regizata de niște oameni care nu vor sa lase…

- Ambasada Suediei in Romania precizeaza, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la autoturismul cu numarul M..E PSD, ca placutele de inmatriculare personalizate, emise de Agentia suedeza de Transport, sunt valide in toate tarile UE, ca urmare a informatiilor ca acestea nu ar fi legale, anunța Mediafax.