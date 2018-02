Stiri pe aceeasi tema

- "Luni așteptam ca aceasta lege sa intre in plenul Senatului. Așteptam sa fie votata, ulterior merge pe circuitul Camerei Deputaților. Eu sper ca intr-o luna și jumatate legea sa ajunga la promulgare. Nu va fi un parcurs ușor. Cred ca darea in plata va fi o joaca de copii, pe langa ce va fi acum,…

- In lupta sa cu abuzurile facute de anumite banci și instituțiile financiare nebancare (IFN), a vorbit cu 30.000 de oameni ale caror vieți au fost distruse de credite. "La legea darii in plata am intrat in contact peste 30.000 de oameni care mi-au spus cazurile lor, dramele lor, m-au incarcat…

- Comisiile de buget, economica si juridica de la Senat au acordat, marti, raport de admitere propunerii legislative prin care debitorul isi va putea rascumpara bunul de la firma de recuperare platind dublul sumei cu care recuperatorul a achizitionat acel bun de la banca, potrivit Agerpres.

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Premierul Viorica Dancila a recunoscut ca au existat probleme cu Legea salarizarii, care au fost, insa, reglate de ordonante. Ea a anuntat ca in urmatoarea sedinta de guvern va fi adoptata o noua ordonanta, care sa regleze indemnizatiile mamelor si "defectiunile" din legea privind concediile medicale.…

- Dupa indelungi negocieri si discutii, consilierii locali au aprobat joi, 15 februarie 2017, au aprobat categoriile de pasageri care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comun, realizat cu mijloacele de transport ale Transurb SA, precum si cuantumul reducerilor acordate acestora. Incepand…

- Indiferent de industria la care ne raportam, investitiile in dezvoltarea proceselor tehnologice reprezinta o mutare care face diferenta. In ceea ce priveste sistemul financiar, Alexandra Smedoiu, director Consultanta Fiscala in cadrul PwC, este de parere ca investitia in solutii fintech este mutarea…

- Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate. Nemulțumiți ca le-au intarziat salariile pentru a doua luna, sindicaliștii din invațamant au mers dimineața la Ministerul Educației sa ceara explicații. Lucrul acesta e posibil sa se intample și luna…

- Avocat de profesie, mediator – Dorin Badulescu, in prezent senator din partea PMP Buzau a oferit “o gura de aer” mediatorilor, prin amendamentele depuse personal la Legea privind protectia victimelor infractiunilor care propunea modificari si ale Legii 192/2006 pe subiectul medierii in materie penala.

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- "Consideram ca, in momentul de fata, in societatea din Romania sunt suficient de multi oameni care doresc sa avem o clasa politica curata. Sunt suficient de multi oameni care doresc sa reducem cel putin, daca nu sa eliminam, ideea asta ca a fura din bani publici este un lucru normal, ideea asta ca…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii. „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- Florin Cițu și Ludovic Orban, doi politicieni care aveau postari zilnice pe Facebook despre diferite lucruri, odata cu eliminarea senatorului PNL, cunoscut pentru luptele sale cu bancile in favoarea romanilor, tac. Nu au mai scris absolut nimic pe rețeaua de socializare. In cazul lui Ludovic Orban,…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- De la 1 ianuarie, piata de energie electrica este 100% liberalizata pentru consumatorii casnici. Oamenii care aleg sa schimbe contractul sau/si furnizorul castiga la facturi, dar avantajul este limitat de o realitate simpla: majoritatea componentelor facturii de energie electrica sunt reglementate de…

- Așadar, mi s-a emis cardul de debit și am rugat sa nu fie activata aceasta opțiune. Mi s-a spus ca toate cardurile sunt contactless, nu am de ales, in exprimare libera, daca nu imi convine, știu unde este ușa. Cu toate acestea, am sunat-o pe Ana, operatorul virtual Raiffeisen Bank, pentru a o ruga…

- Chiar daca este un fenomen extrem de trist, vrem nu vrem moartea face parte din viața tuturor. La noi in țara, oamenii respecta cateva obiceiuri specifice atunci cand vine vorba despre inmormantarile ortodoxe. Unul dintre cele mai vechi ritualuri romanesti este de fapt unul pagan, se arata…

- Oamenii spun adesea ca ideea de iubire este diferita pentru fiecare persoana, dar ei confunda dragostea si atractia cu iubirea adevarata. Exista cateva semne clare care te pot ajuta sa intelegi ca iubirea si atasamentul sunt intr-adevar diferite, si anume:

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca asteapta sa fie invitat la o sedinta a conducerii PNL pentru a vedea care sunt ”atitudinile neconforme” care i-au fost imputate de Ludovic Orban, intrebandu-se daca a condamna abuzurile inseamna a te abate de la linia partidului.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, intr-un interviu pentru ziare.com, ca senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid daca "va continua pe linia" unor "atitudini neconforme cu deciziile partidului", referindu-se la proiectul de lege prin care Zamfir propune limitarea…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Batrana abandonata in gara din Craiova de propria familie. Femeia a ramas pe o banca din gara, cu toate bagajele, in speranța ca rudele vor veni sa o ia. A trecut mai mult de o luna, insa nimeni nu a revenit. Cazul șocant a revoltat un oraș intreg. Oamenii care știu care este povestea sfașietoare a…

- Deputatii din Adunarea Nationala a Frantei au adoptat, marti seara, un articol dintr-o noua lege care le va da cetatenilor dreptul de a face greseli in relatie cu guvernul, fara a fi sanctionati la prima abatere.

- Un incident violent a avut loc la protestul de sâmbata seara, de la București, unde un jandarm a fost filmat în timp ce lovește mai mulți protestatari.Un jandarm a fost surprins lovind mai mulți oameni care se apropiau de gardul de la Piata Universitatii. Deși colegii…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei…

- Nota de fundamentare a proiectului precizeaza ca in Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 sunt prevazute sume cu aceasta destinatie in valoare de 344,237 milioane lei. "Din aceasta suma vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate…

- Tutuianu (PSD): O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, spune ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern din partid și avertizeaza canoua schimbare de guvern ar fi o sinucidere…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. „Diferența operata de legea dedusa controlului de constituționalitate intre cele…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a facut acuzații dure și grave la adresa premierului Mihai Tudose. Mai exact, in mesajul postat pe pagina sa de facebook senatorul il compara pe Tudose cu Basescu. „Tudose, ca Basescu: cu cat țipa mai tare cu atat sa fim atenți ce face pe la spate!”

- De-a lungul acestui an, primarul comunei a mai amintit in declaratiile date presei faptul ca nu prea exista o colaborare buna intre administratia locala si politistii care se ocupa de zona respectiva. „Nu avem vreun conflict dar, efectiv, nu au venit o data sa discutam despre problemele acestei…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre acestea fiind abrogat articolul care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi.

- Senatorul PSD Serban Nicolae a anuntat, pe pagina de Facebook, ca a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, iar unul dintre acestea prevede ca Ministerul Finantelor va fi obligat sa actioneze impotriva magistratilor care cauzeaza erori judiciare.

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, pregateste 'asaltul final' la legea raspunderii magistratilor. Acesta a anuntat faptul ca a depus a depus 30 de amendamente la proiectul pentru modificarea statutului judecatorilor și procurorilor.Citește și: Cine a fost Alina Ciucu, tanara ucisa la metrou-„Era…

- "Legea e pentru toți, nu pentru hoți" și "Nu vrem sa fim o nație de hoți", sunt cateva din scandarile care se scandeaza in fața Parlamentului, scrie hotnews.ro. Luni, primul proiect discutat - modificarea Statutului magistraților (Legea 303/2004) - a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților…

- ”Dragnea si Valcov dau foc economiei! La inceputul anului rata inflatiei 0%. Dupa 11 luni in care Dragnea si Valcov au administrat economia, rata inflatiei 3.2%! (publicat astazi de INS) ROBOR - trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei! ( daca nu vrem rata inflatiei la 10% in cateva luni. Sau…

- Avem multe discuții in bloc, legate de orele de odihna, care sunt puse aiurea, seara și dimineața. Președintele spune ca așa i-a spus Poliția sa puna orele de liniște și odihna, pentru ca așa prevede Legea nr 61/1991. Este adevarat? (Costache Mihail, București) Raspunde Av Adrian Cuculis: Orele de odihna,…

- In cadrul conferintei "Banking-ul din perspectiva consumatorilor. Cum pot repara bancile greselile din trecut", organizata de Grupul Clientilor cu Credite in CHF (GCCC), senatorul liberal a amintit ca insusi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), le-a transmis bancilor ca trebuie…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a descoperit lucruri incredibile despre economia romaneasca, despre felul in care mari companii din Romania nu platesc nici macar un leu din redevența pe care s-au angajat sa o plateasca statului roman.Aceste mari companii nu au dat un leu din milioanele de euro…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir comenteaza o știre despre vizita lui Dacian Cioloș in SUA. Fara a-l numi, Zamfir vorbește despre ”colegul lui Guru Bivolaru” și ”fițuica” Platforma Romania 100. Amintim ca acesta este ONG-ul fondat de Dacian Cioloș. „Uite așa, colegul lui Guru Bivolaru, plecat de pe meleagurile…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a declarat ca PNL intenționeaza sa atace la Curtea Constituționala modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a adoptat un raport favorabil in cazul acestui proiect.…

- Licitația organizata luni seara la Paris de casa Artcurial, dedicata unui set de 17 opere de arta create de sculptorița franceza Camille Claudel, a depașit toate așteptarile și s-a incheiat cu un rezultat financiar de trei ori mai mare in raport cu estimarile, 12 preemțiuni și achiziționarea unui bronz…

- Municipalitatea din New York a abrogat luni seara o lege veche de aproape un secol, care limita posibilitatea de a dansa in baruri, spre marea nemulțumire a clienților, turiștilor și aleșilor locali, care considerau ca acel text legislativ genereaza discriminari, informeaza AFP.