- Vicepremierul Daniel Suciu a declarat ca sambata, la Congresul PSD, 4.000 de social-democrati vor avea ocazia sa aleaga ce cred ca este mai bine pentru partid. Acesta a fost intrebat, la finalul Comitetului Executiv National, cum a ajuns sa castige in fata lui Eugen Teodorovici. "Nu am castigat nimic…

- Presedintele organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus, in sedinta Comitetului Executiv National, ca aceia care pierd functiile pentru care candideaza la congres sa plece si din functiile guvernamentale, propunere care nu a fost…

- Cu o zi inainte de Congresul PSD, se pune problema retragerii uneia dintre candidaturile pentru functia de presedinte executiv, dintre Eugen Teodorovici si Daniel Suciu, ambii membri in Executivul condus de Viorica Dancila. "Este o problema pentru Eugen Teodorovici legat de candidatura la prezidențiale,…

- Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii, a declarat vineri, inainte de ședința CEX de la Baneasa, ca nu se va retrage din cursa pentru președinte executiv PSD la Congres. „Merg pana la capat!”, a zis acesta.Suciu a indicat ca el s-a inscris in cursa inaintea lui Eugen Teodorovici,…

- "Nu sunt deloc impacat cu gandul ca la Alegerile Prezidentiale din toamna lui 2019 batalia electorala sa se dea intre reprezentantul PNL si cel al USR. Cred ca o tara normala europeana are dreptul la alegerea rationala intre un candidat de dreapta si unul de stanga, iar din acest motiv am propus…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anunțat oficial luni ca intra in cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezideniale, susținand ca a luat aceasta decizie pentru ca "Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog". Pana acum, in competiția interna din PSD…

- Esecul motiunii de cenzura intareste pozitia Vioricai Dancila in interiorul PSD si ii deschide calea catre castigarea sefiei partidului la Congres. Deocamdata, contracandidatul premierului este...

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anunta ca este nevoie de o remaniere a Guvernului, precizand ca o sa ridice aceasta problema in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. Solicitarea vine imediat dupa ce motiunea de cenzura a picat in Parlament. Intrebat daca…