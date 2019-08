Daniel Funeriu: "Dan Barna vinde bine conceptul gol de oameni noi"

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a criticat protocolul aliantei USR-PLUS, care accepta fossti colaboratori minori ai Securitatii, fostul ministru Daniel Funeiu il sfatuieste pe Dan Barna sa mai astepte 10 ani pentru a candida la Presedintia Romaniei."Eu cred ca dl Barna e un tip deștept și orientat: scriu eu ca e…

- Candidata umaniștilor la prezidențiale il ataca pe Dan Barna, contracandidatul ei de la USR. Ramona Ioana Bruynseels acuza ca Dan Barna nu il poate pune premier pe Dacian Cioloș din cauza prevederilor din Constituție."Chiar cred ca mulți oameni politici ne iau de fraieri! Ii ascult și ma…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, critica numirea noilor ministri de la Interne si Externe, despre care spune ca sunt "oameni incompetenti", conform Agerpres.Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști LIDERI s-a stins din viața "Este o decizie pe care presedintele…

- Astazi, 25 iulie, candidatul umanist la Președinția Romaniei, Ramona Ioana Bruynseels, a anunțat ca modelul de campanie pe care il propune este centrat pe o dezbatere onesta, pe proiecte și nu pe atacuri la persoana.Mesajul sau i-a vizat atat pe actualul președinte, Klaus Iohannis, pe doamna…

- Fosta prima doamna a SUA, Michelle Obama, si omul de afaceri american Bill Gates, cofondatorul Microsoft, sunt cei mai admirati oameni din lume, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat in 41 de tari, informeaza Daily Mail.Topurile 20 Cele mai admirate femei din lume, respectiv Cei mai admirati…

- Dupa ce Congresul USR a început pe muzica din Game of Thrones, liderul Dan Barna și-a susținut candidatura la prezidențiale în fața colegilor prin trimiteri la Matrix și Star Trek. Barna le-a spus colegilor prezenți la Congres ca USR este „Games of Thrones ca viziune”, dar…

- Congres USR, 13 iulie. ”Dupa toate lucrurile pe care am reușit sa le facem impreuna in ultimii 3 ani, sunt sigur ca avem o șansa reala ca USR PLUS sa dea Președintele. Și știu ca aveți curajul sa intram in aceasta competiție. Știu ca avem voința sa mergem pana la capat pe acest drum. Suntem Games…

- "O președinție care trebuia sa fie un moment de apogeu al istoriei noastre moderne a trecut peste Romania viguros, precum roua dimineții. Romania a avut mare noroc și are o amintire placuta datorita experților pe care ii avem in institutiile europene si in cele din tara. Ei au fost cei care…