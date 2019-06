Dăncilă, pusă în gardă: “Discutăm despre localități aflate în pragul FALIMENTULUI!” Doamna prim-ministru, Inca de la inceputul anului, in urma discuțiilor purtate cu Ministerul Finanțelor și cu unul dintre consilierii dumneavoastra, pe proiectul de Buget de stat pe 2019, membrii Consiliului Director al Asociației Orașelor din Romania (AOR), nu au fost luați in seama de catre Executiv, deși au avertizat ca este un buget național greșit construit, fara sa asigure funcționarea normala a orașelor. Dupa “pacalelile” succesive ale ministrului de finanțe, susținut de Prim-Ministrul Romaniei, și dupa ce guvernul ne-a deposedat de mulți bani din bugetele locale in primele trei luni ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

