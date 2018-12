Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de guvern, ca a sesizat Curtea Constitutionata a Romaniei, pentru ca presedintele Klaus Iohannis intarzie sa decida in legatura cu situatia ministrilor de la Transporturi si Dezvoltare. Dancila spune ca e un conflict intre puterile statului si…

- Președintele susține o declarație de presa, dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat ca a sesizat astazi CCR pe motiv ca seful statului ar bloca remanierea, prin refuzul de a revoca miniștrii demisionari de la Dezvoltare și Transporturi și de a numi noii titulari propusi de

- Deputatul PMP Ionuț Simionca ii cere ministrului Administrației și Internelor, Carmen Dan, prin intermediul unei scrisori deschise, sa il demita de urgența din funcție pe Ovidiu Frenț, prefectul județului Bistrița-Nasaud. Deputatul susține ca reprezentantul bistrițean al Guvernului a incalcat legea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis, prin refuzul de a numi ministrii de la Transporturi si Dezvoltare, blocheaza activitatea Executivului si a facut un apel public catrre seful statului sa-si schimbe atitudinea. ”Din pacate constatam cu totii ca dl. presedinte…

- Traian Basescu a declarat, miercuri la un post TV, ca presedintele Klaus Iohannis "are camp de joc" legat de numirea Olgutei Vasilescu la Dezvoltare si a lui Mircea Draghici la Transporturi, adaugand ca Iohannis nu a procedat corect si constitutional nerevocandu-i pe Paul Stanescu si Lucian Sova.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a vorbit, marți, despre anunțul facut de Klaus Iohannis. Președintele a anunțat ca nu este de acord cu propunerile Olguței Vasilescu la Transporturi și Ilan Laufer la...

- „Discutam in sedinta un proiect de Ordonanta de urgenta prin care care vom crea cadrul general privind conditiile pe care o societate reglementata de Legea societatiilor nr. 31/1990 trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii. Este nevoie de acest…