- Premierul Viorica Dancila il va demite luni pe Remus Borza, informeaza Antena3.ro. Consilierul pe probleme economice a anuntat un val de concedieri, dintre colaboratorii Vioricai Dancila.Mai exact, Borza sustinea ca Guvernul are mult prea multe ministere si ca ar trebui sa renunte la cateva dintre ele."La…

- Remus Borza, consilierul economic al premierului Viorica Dancila, a anunțat o reducere a numarului de bugetari și o scadere a numarului de ministere. „Am crescut veniturile in sectorul bugetar, cred ca suntem singura țara din lume care platește mult mai bine salariații din sectorul public decat pe…

- Consilierul economic al premierului Viorica Dancila a declarat sambata, la Antena 3, ca susține reducerea numarului ministerelor.„La Guvern trebuie sa mai reducem din ministere. Mai raruț e mai draguț. E mai eficient, mai raman bani sa facem și o fabrica in Romania”, a spus Remus Borza.…

- „Am intrat in politica la 45 de ani. Dupa ce mi-am facut un rost si un nume in viata. Muncesc de la 18 ani. In ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes si in ultimii 17 ani unul dintre cei mai respectati practicieni in insolventa din Romania. M-am luptat cu…

- "Puterea nu mai este in mediul politic in randul celor democratic alesi. Romania se intoarce la epoca catuselor. Despre ce vorbim? S-a dat o decizie politica in cazul Dragnea. Sunt absurde si procesul si sentinta. Orice incercare a doamnei Dancila, acum, de a salva Guvernul se loveste tot de o decizie…

- Intrebat joi, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Previziuni", daca era momentul unui nou atac indreptat catre PSD sau daca discursul președintelui Romaniei ar fi trebuit sa se concentreze pe alt subiect, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspus: „Este mare pacat ca domnul președinte…

- ''Eu nu cred ca domnul Tudorel Toader se va agața de scaun. Este clara voința partidului de indepartare a sa din funcția de ministru al Justiției și nu cred ca va lasa o imagine neplacuta Tudorel Toader. Are niște calitați certe, are la activ revocarea doamnei Kovesi, unde chiar președintele Iohannis…

- Dezbaterea a fost introdusa pe agenda in urma sedintei Conferintei Presedintilor de joi la solicitarea grupului PPE din PE, care isi motiveaza demersul prin campania dusa de statul roman impotriva candidatului favorit al PE pentru functia de procuror-sef european, Laura Codruta Kovesi, despre care…