Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2 (PNL), la DC News

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20-22 martie 2019, Romania va fi gazda celui mai mare eveniment de robotica din Europa: Forumul European al Roboticii - locul de intalnire anual al industriei de robotica, ce va reuni peste 1 000 de cercetatori, ingineri, manageri si un numar din ce in ce mai mare de antreprenori si oameni…

- In urma selectiei nationale Miss Tourism International Romania 2018, organizata in capitala de catre agentia ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss Tourism International 2018 in tara noastra, Ada-Maria Ileana a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Tourism…

- Probleme la zi - Situația din Franța Emisiunea "Probleme la zi"-11.12.2018 Realizator Alexandra Andon Subiect Proteste de amploare ale "vestelor galbene" in Franta Invitati: In studio Dinu Flamand-scriitor,jurnalist francez,comentator…

- Romania este depopulata pe zi ce trece, incepem sa ne confruntam cu accentuarea crizei de forța de munca, iar perspectivele se contureaza a fi dramatice. HotNews.ro a discutat cu profesorul Vasile Ghețau, directorul Centrului de Cercetari Demografice al Academiei Romane și profesor asociat la Facultatea…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis membrilor Cabinetului Dancila, in frunte cu premierul, aflati la ceremonia de investire a ministrului delegat George Ciamba, ca inca se poate o pregatire rezonabila pentru presedintia Consiliului UE. "Domnule ministru, sper sa reusiti, impreuna cu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea nu a vrut sa comenteze, luni, demisia ministrului pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, care a aparut in spatiul pubic, in week-end, pe surse. Dragnea spune ca doar Negrescu este cel care trebuie sa explice acest gest. In plus, spune presedintele PSD, premierul Vioroca…

- "Romania se afla intr-o evidenta defensiva fața de un Viktor Orban și o Ungarie pe care nu o mai oprește, se pare, nimic și nimeni. Bucurestiul a adoptat o politica de concesii si de evitare a punerii Budapestei in fata consecintelor faptelor sale. (...) Lipsa de orizont strategic și de impas ale Bucureștiului…

- Directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Romane, Ovidiu Cristea, iși lanseaza lucrarea „Acest Domn de la Miazanoapte” la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC). Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie și Științe Politice și va avea loc miercuri, 24 octombrie 2018,…