- Renate Weber, care nu a mai intrat in Parlamentul European, pentru ca ALDE nu a trecut pragul electoral, a fost propusa de partidul condus de Calin Popescu Tariceanu pentru functia de Avocat al Poporului.

- Presedintele USR, Dan Barna, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, in contextul in care cele doua partide poarta negocieri pentru a intra in noul grup politic european En Marche, construit de presedintele Frantei Emmanuel Macron. Tema discutiei a fost propunerea pentru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti, la finalul consultarilor de la Palatul Cotroceni, ca in cursul intrevederii cu seful statului a fost abordata si tema nominalizarii lui Peter Eckstein-Kovacs ca Avocat al Poporului. "Am discutat si cu presedintele propunerea USR ca domnul…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de intoarcere spre normalitate pentru Romania”.CITEȘTE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat joi, la Cluj, ca Uniune va sustine numirea lui Eckstein-Kovacs Peter ca Avocat al Poporului. Intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, care este pozitia UDMR...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca „cel mai jalnic Avocat al poporului trebuie sa plece acasa” si a solicitat conducerii Parlamentului demararea urgenta a procedurilor pentru „desemnarea unui Avocat al poporului, nu a unei slugi a puterii”.