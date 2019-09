Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu și-a depus, joi, candidatura la BEC, pentru prezidențiale. Prezidențiabilul PMP a declarat ca a strans 360.000 de semnaturi, iar candidatura sa este „o marturie” și aduce o „responsabilitate enorma” pentru sutele de mii de romani pe care ii va reprezenta, potrivit Mediafax.„Am…

- PNL va depune la BEC peste 2,2 milioane de semnaturi pentru a sprijini candidatura lui Klaus Iohannis, a anuntat Ludovic Orban joi seara la Romania TV. Viorica Dancila si-a depus joi candidatura pepresedintie din partea PSD. Ea a anuntat ca a strans 1,4 milioane de semnaturi. Viorica Dancila…

- Klaus Iohannis iși va depune candidatura, vineri ora 12.00, la Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale, a anunțat PNL, intr-un comunicat de presa. Șeful statului va fi insoțiț și de Ludovic Orban. Președintele Klaus Iohannis va fi insoțit de liderul PNL Ludovic Orban, membri…

- Viorica Dancila și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD a anunțat ca a strans aproape 1.500.000 de semnaturi, informeaza Mediafax.„Vreau sa le mulțumesc celor 1.436.836 de cetațeni care au semnat pentru ...

- Premierul Viorica Dancila a strans peste 1,4 milioane de semnaturi pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale. Listele cu semnaturi au fost depuse la Biroul Electoral Central, premierul dorind sa le multumeasca sustinatorilor pentru implicare. "Mulțumesc celor peste 1,400,000…

- "Ne apropiem de finalul campaniei strangerii de semnaturi. In ultima luna am fost peste tot in țara și impreuna cu colegii mei din USR și PLUS am strans peste 380.000 de semnaturi pentru candidatura mea la alegerile prezidențiale. In aceste 30 de zile, in toate orașele am auzit același…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca Mircea Diaconu ar urma sa isi depuna sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale, dupa ce a strans numarul de semnaturi necesare. "Tocmai am strans si noi, si ei (n.r. - ALDE) semnaturi pentru sustinerea…

- Alianta USR PLUS incepe, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din acest an.„Alianta USR PLUS merge mai departe! USR si PLUS au decis ca Romania are nevoie de noi, impreuna! Alianta USR PLUS isi continua apasat drumul catre…