Stiri pe aceeasi tema

- Noul Birou National al USR, ales in cadrul celui de-al V-lea congres, va duce partidul la guvernare, a declarat duminica presedintele formatiunii, Dan Barna. "In urma rezultatelor alegerilor, avem noul Birou National al USR care va duce USR la guvernare, sunt colegii si oamenii in care…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, le-a cerut liberalilor prezenti la o intalnire organizata la Constanta sa se pregateasca de guvernare si faca o campanie cat mai serioasa pentru realegerea lui Klaus Iohannis.

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut liderului filialei Vrancea a partidului, Cosmin Timofte, retragerea de pe ”lista USR la guvernare” dupa ce Timofte a decis excluderea din partid a mai multor persoane. ”Indiferent de motivele temeinice sau nu avute in vedere pentru aceasta decizie, asumarea ei in…

- Presedintele USR Dan Barna a afirmat joi la Tulcea ca partidul sau este pregatit sa intre la guvernare „in orice moment”, ca are resurse, program si oameni competenti, „dar este nevoie de o majoritate parlamentara”.

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati. "Nu vom taia pensiile si salariile,…

- ”Liderul Partidului Lozinca - USR, domnul Dan Barna, ne-a informat cu senitatate, aseara, in cadrul unei emisiuni de televiziune ca, in cazul in care va ajunge presedintele Romaniei, primul demers al domniei sale va fi acela de declansare a alegerilor anticipate. Desigur, dupa ce, in prealabil, va…

- Membru al USR, Andrei Caramitru, promite ca in momentul in care partidul din care face parte va ajunge la guvernare, atunci va fi comandat un audit profesionist in fiecare primarie și instituție din țara, iar la final cei angajați pe pile vor fi trimiși acasa, iar dosarele la DNA.Citește și:…

- Fostul consilier personal al președintelui USR, Dan Barna, Andrei Caramitru continua sa faca valuri cu postarile sale pe Facebook. In cea mai recenta dintre ele le prevestește un viitor negru unora dintre...