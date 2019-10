Dan Barna a cerut ca ancheta proiectelor sale pe bani europeni sa fie preluata de DNA, instituție in care spune ca are incredere, in comparație cu Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda (DLAF).

Sambata seara, in emisiunea lui Cozmin Gușa, Adrian Echert, președintele filialei județene USR Sibiu, a reiterat ce spune Dan Barna și anume ca DLAF este in subordinea Vioricai Dancila. In realitatea, DLAF este un organism al Romaniei, in relație cu OLAF.

Octavian Hoandra l-a intrerupt pe Adrian Echert și l-a rugat sa inceteze dezinformarea.

”DLAF nu este in subordinea nimanui! DLAF…