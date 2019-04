Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, ca dublul standard este o realitate, nu o fictiune, iar in tara au intrat produse de calitate indoielnica, astfel ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut sa se faca mai multe controale, "pentru a pune stapanire pe aceste fenomene care deja sunt…

- Petre Daea a spus, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca in perioada dinaintea Sarbatorilor Pascale se impun controale, intrucat comerciantii incearca sa profite si sa vanda produse care nu ar fi conforme din punct de vedere sanitar-veterinar. "Noi suntem interesati tot timpul sa pastram…

- Companiile care vand produse cu o calitate diferita in țarile europene vor plati amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri. Sunt reguli noi impuse comercianților de autoritațile europene pentru a descuraja practici de dublu-standard.

- ”Nu am nimic cu cormoranii. Am cu hrana romanilor și cu peștii care asigura hrana romanilor, o parte din hrana romanilor. Eu fiind la Bruxelles, acolo am avut o intrebare adresata de un europarlamentar foarte valoros al țarii. Norica Nicolai a ridicat in comisia de pescuit aceasta problema, o problema…

- Guvernul intentioneaza sa colecteze de la operatorii telecom 100 de milioane de euro, din taxa anuala de 3% din cifra de afaceri, prevazuta in OUG 114/2018, iar acest lucru inseamna ca aceste sume nu vor mai fi investite in dezvoltarea de retele si noi servicii de telecomunicatii din Romania, avertizeaza…

- Romanii care au credite bancare și au fost obligați sa plateasca rate mai mari sau comisioane in baza unor clauze stabilite de un judecator ca fiind abuzive vor primi inapoi acei bani, fara a mai fi nevoiți sa se adreseze separat instanțelor pentru recuperare. Prevederea apare intr-un proiect de ordonanța…

- Un proiect de ordonanta vrea sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sanctiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar…

- Romania va exercita o presedintie orientata catre cetateni si va urmari ca politicile Uniunii Europene sa se raporteze in permanenta la principiul coeziunii intre statele membre, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Comisia pentru mediu, sanatate publica si siguranta alimentara…