Stiri pe aceeasi tema

- Daddy Daughter Charity Ball este primul eveniment organizat in Romania pentru celebrarea relației tata-fiica. Balul, care se anunța a fi unul magic, va avea loc pe 13 aprilie in București, la Palatul Cesianu-Racovița (sediul Artmark).

- Daddy Daughter Charity Ball este primul eveniment organizat in Romania pentru celebrarea relației tata-fiica. Balul, care se anunța a fi unul magic, va avea loc pe 13 aprilie in București, la Palatul Cesianu-Racovița (sediul Artmark). Evenimentul are o importanta componenta caritabila: suma stransa…

- VEDETA LICITATIILOR….Miercuri, 27 martie, la orele 19:30, la „Radisson Blu Hotel” Bucuresti, are loc Licitatia de Primavara organizata de Artmark, cea mai cunoscuta Casa de Licitatii din Romania. Operele de arta de la aceasta licitatie sunt minunate, provenind dintr-o colectie sosita din Cehia, dintr-o…

- Tabloul "Plugul cu boi" de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, joi seara, la pretul de 37.500 de euro, la licitatia de arta de Martisor, organizata de Artmark la Palatul Cesianu-Racovita din Capitala. Lucrarea "Plugul cu boi", ce a apartinut vreme indelungata colectiei artistului, a fost cel mai bine…

- Lucrarea "Plugul cu boi" de Nicolae Grigorescu este cel mai bine cotat lot al sesiunii de Arta de Martisor, organizata pe 28 februarie de Artmark la Palatul Cesianu-Racovita din Capitala. Tabloul ce a apartinut vreme indelungata colectiei artistului este estimat la 30.000 - 50.000 de euro. O alta lucrare…

- Argatu’, artistul român devenit cunoscut datorita apariției sale în cadrul proiectului Subcarpați, întregește lineup-ul eclectic și fara compromisuri al unicului festival subteran din lume Underland 2019 – Wine Carnival. Și pentru ca aceasta ediție…

- Doua scrisori olografe transmise de Constantin Brancusi nepoatei sale Ileana Brancusi au fost adjudecate, joi seara, la 11.000 de euro, la licitatia de autografe organizata de Artmark la Palatul Cesianu-Racovita din Capitala. Cele doua scrisori (1937 - 1938) in plicul original au avut un pret de pornire…

- Gripa se extinde cu viteza si ucide aproape in fiecare zi! Sunt 34 de romani morti si mii de imbolnaviri in doar cateva zile. Din cauza pericolului urias pentru copii, scolile raman inchise pana luni. Au fost 85 de cazuri diagnosticate printre elevi doar in Capitala. Iar marti, Ministerul Sanatatii…