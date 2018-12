Stiri pe aceeasi tema

- S-a vorbit intens despre faptul ca fostul fotbalist Dacian Varga a fost implicat intr-un scandal de proporții. Mai exact, Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov a spus ca acesta ar fi batut-o chiar in centrul Capitalei, la Targul de Craciun.

- }n timp ce Elena Udrea se aflE in continuare in inchisoare in Costa Rica, Adrian Alexandrov ixi vede de viatE aici, in Romania. Recent, paparazzii www.spynews.ro l-au surprins pe iubitul blondinei intr-un centru comercial din CapitalE, acolo unde s-a bucurat de cateva ore de relaxare.

- Maria Constantin are inima impartita! Chiar daca il iubeste nebuneste pe Dacian Varga, altcinea ocupa primul loc in sufletul celebrei cantarete de muzica populara. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada!

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, v-am prezentat, in exclusivitate, primele imagini cu noul cuplu din showbiz-ul romanesc (DETALII AICI), astazi avem noi detalii picante. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat amanunte uluitoare despre povestea de dragoste pe care Maria Constantin o traiește alaturi…

- Vestea ca Elena Udrea a devenit astazi, 20 septembrie, mamica a atras atenția și astrologilor, care au analizat cu atenție atat ziua, cat și ora la care micuța Eva Maria a venit pe lume. Astfel, ei au putut sa afle mai multe despre personalitatea fiicei vedetei și a logodnicului ei, Adrian Alexandrov.…