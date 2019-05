Dacia stabileste un nou record: Ce loc ocupa in topul celor mai bine vandute vehicule din Europa Piata auto din Europa a inregistrat un nou declin la inmatriculari, insa Dacia traverseaza cea mai buna perioada din istorie.



Producatorul de la Mioveni a inmatriculat 53.446 de masini noi in Europa in luna aprilie, conform cifrelor prezentate vineri de catre Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).



Aceasta cifra reprezinta 4% din cota de piata, fiind pentru prima oara in istorie cand Dacia reuseste aceasta performanta, ne anunta Automarket.



In primele patru luni ale acestui an, Dacia a ajuns la 198.811 de unitati comercializate, in crestere cu 13%… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

