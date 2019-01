Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a inregistrat in 2018 cea mai buna performanta comerciala din istoria sa cu vanzari totale pe piata interna si internationala care s-au cifrat la 700.798 unitati, in crestere cu 7% fata de...

- Romania a inregistrat, in anul trecut fata de anul anterior, un avans de 23,1% la inmatricularile de automobile noi, pana la 130.919 de unitati, a doua crestere ca marime din Uniunea Europeana (UE), dupa Lituania, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Romania a inregistrat in anul 2018 o crestere economica ridicata si sustenabila, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila, in sedinta de Guvern. "Preluarea presedintiei are loc in contextul in care Romania a inregistrat in anul 2018 o crestere economica ridicata si sustenabila. Am sa va dau…

- Actiunile de pe Wall Street au inceput tranzactiile de joi in scadere, dupa ce indicele S&P 500 a inregistrat miercuri cea mai buna performanta din 2009, continuand sa aiba in acest fel o evolutie cu fluctuatii mari, relateaza New York Times preluat de news.ro.Cresterea de miercuri a fost…

- Razvan Lucescu a avut nevoie de numai 69 de meciuri ca antrenor al formatiei PAOK Salonic pentru a inregistra 50 de victorii, o performanta unica in istoria clubului grec, relateaza News.ro.Lucescu a atins aceasta borna de victorii, luni, cand PAOK Salonic a invins, in deplasare, cu scorul…

- Sonae Sierra a inregistrat o performanța pozitiva in portofoliul sau de active și intreprinderi in primele noua luni ale anului 2018. Rezultatul direct a crescut cu 9,7%, pe o baza proporționala, in timp ce Profitul Net a ramas aproape neschimbat comparativ cu cel de anul trecut, la 77.5 milioane de…

- Piața auto din Franța a trecut cu bine de trecerea la noile teste WLTP, iar pentru luna octombrie a raportat vanzari de aproape 174.000 de unitați, in scadere cu numai 1.5% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Cea mai mare creștere a vanzarilor a fost obținuta de Dacia, care a comercializat…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 416 milioane de euro, in crestere cu 11,6% fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In schimb, valoarea exporturilor de carne si…