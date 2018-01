Stiri pe aceeasi tema

- O mireasa din Statele Unite a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, in clipa in care a spus "da" pe patul de spital. La cateva ore dupa ce a devenit sotie, Heather Mosher s-a stins din viata fiind rapusa de cancer.

- Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat intr-un interviu pentru evenimentul zilei care sunt riscurile operatiei pentru micsorare a stomacului iar acestea sunt devastatoare. Medicul explica faptul ca atractia creierului pentru mancare ramane si dupa interventie, insa stomacul nu mai permite…

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- In seara de revelion, TVR a pregatit programe speciale ce vor fi difuzate pe cele trei posturi nationale, printre acestea numarandu-se finala talent show-ului „Vedeta populara“, „HIT Revelion“ si „Petrecere cu lautari“.

- Bat clopotele de nunta in PSD! Șeful partidului se așeaza, din nou, la casa lui. Liviu Dragnea, un susținator al familiei tradiționale, a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre casnicie, afirmand ca in 2018 ar putea face pasul cel mare. „Fata blonda”, așa cum ii place lui Dragnea sa-și alinte iubita,…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va aduce duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, in fata telespectatorilor, masti de basm, eroi de cinema si romani celebri, la Revelionul Starurilor 2018!

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Face ce face si ajunge sa se dea in spectacol. Ultima aroganta a lui Nicu Maharu esrte de-a dreptul socanta. In timp ce fiica sa, Bianca, se afla pe patul de spital, ca urmare a accidentului rutier pe care l-a suferit la munte, controversatul barbat a incins o petrecere de pomina.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este „posibil” ca in 2018 sa faca pasul și sa se casatoreasca.In vara, Liviu Dragnea declara tot pentru Antena 3 ca iubește o „fata blonda”. „Fata blonda” se numește Irina Alexandra Tanase și are 25 ani, fiind mai tanara cu…

- A fost odata ca-n povești, a fost ca niciodata... [caption id="attachment_39375" align="aligncenter" width="800"] Foto preluata[/caption] Așa incepe și povestea unui tanar, in varsta de 30 de ani, din Nisporeni, Ion Cebotari, care a reușit sa atraga atenția asupra sa și sa impresioneze deja internauții…

- Dupa o perioada lunga in care a fost ingenuncheat de o boala crunta, iar toata lumea isi facea griji cu privire la starea lui de sanatate, Nicu Maharu pare ca si-a revenit miraculos. Recent, „Regele petrecerilor” a dat un chef monstru, alaturi de prietenii sai.

- Artistele de la Amadeus au cantat la o nunta de milioane de dolari in Qatar Astfel se face ca in cercurile exclusiviste a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre cele patru fete frumoase si talentate din Romania care canta muzica de calitate si ofera concerte de clasa perfecte pentru evenimentele…

- Ella Bella și prietenii ei revin sub cupola centrului comercial duminica, 10 decembrie, in spectacolul „Scrisoare catre Moș Craciun”, in care cei mici vor invața despre obiceiurile acestei sarbatori, dar și despre bunatate, despre bucuria de a darui. Show-ul va debuta la ora 18, intr-un decor…

- Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei si a dezvaluit, la o emisiune tv, ce pas important a facut impreuna cu Catalin Vișanescu. Cei doi s-au mutat impreuna intr-un apartament, iar Betty Salam a vorbit și despre cand și-au programat nunta. Florin Salam, TRANSFORMARE-SOC.…

- Nicole Cherry a trecut majoratul si acum viseaza la nunta! ”Ciresica” a vorbit pentru prima data despre cum isi doreste sa arate ziua in care va imbraca rochia alba si va spune cel mai important ”DA” din viata ei.

- Deși sarbatorile sunt asociate, de cele mai multe ori, cu sentimente de fericire și bucurie, se pare ca 3 zodii vor fi nefericite de Craciun. Acești 3 nativi vor avea probleme pe plan sentimental, in cariera, dar și in relațiile cu prietenii și apropiații. Ești curioasa despre cine este vorba? Afla…

- Vedete fara machiaj. Par perfecte, dar atunci cand isi dau jos machiajul arata ca niste femei normale. Chiar si cele mai frumoase actrite de la Hollywood au cosuri, riduri si alte imperfectiuni pe fata. Cu siguranta, frumoasele de pe marile ecrane nu arata la fel si in realitate, dar acesta lucru nu…

- Inca un motiv de bucurie pentru Familia Regala britanica. In asteptarea celui de-al treilea copilas al cuplului William-Kate, se fac deja si planuri de nunta, dupa ce Harry si iubita lui, Meghan, s-au logodit. Mezinul Printului Charles si-a cerut iubita de sotie, in cursul acestei luni, la Londra, nunta…

- Mai bine de jumatate de secol de iubire. 51 de cupluri din capitala și-au serbat astazi, nunta de aur și cea de diamant. Cu aceasta ocazie, administratia publica locala a municipiului Chisinau, le-a oferit familiilor, care sarbatoresc jubileul de la celebrarea casatoriei, cate o mie de lei.

- Provocare pentru Horia Brenciu la Prietenii de la 11! Juratul de la X Factor a primit ca sarcina sa pregateasca un mic dejun! Cum s-a descurcat cel mai bun jurat din Romania, premiat de TV Mania?! Pai sa vedem!

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, ruptura din cea mai temuta familie din tara noastra, Geamanu. Imaginile pe care vi le prezentam, in exclusivitate, de la nunta lui Chinezu Spoitoru, vin sa confirme "furtuna".A ( VEZI SI: VIDEO EXCLUSIV. Ploaie de bani de la ”Imparatul…

- Ar putea sa va intereseze: La Constanța are loc, pentru a cincea oara, simpozionul „Femeia turca din Balcani” 11.06.2010 Violente Kargastan 11.06.2010 CEV Satellite, la Constanța ! 14.06.2010 Visați la o nunta de vis și vreți sa planificați totul în detaliu? Va așteptam la Târgul Ghidul…

- O tanara din Arad a murit in Spitalul Județean din Timișoara, iar prietenii ei ii acuza pe medici și spun ca de vina pentru moartea femeii de 39 de ani sunt infecțiile intraspitalicești. Contactat de Libertatea, Amadeus Dobrescu, medicul tinerei Ramona Banu, a povestit toate complicațiile prin care…

- Serena Williams este intr-o perioada foarte frumoasa a vieții. Dupa ce, in septembrie, a nascut o fetița, acum se pregatește sa devina soție. Jucatoarea de tenis, fosta numar 1 mondial, se va casatori astazi cu logodnicul ei Alexis Ohanian, cofondator al companiei de divertisment Reddit. Ceremonia,…

- Complicata mai e dragostea asta! Nadir, de exemplu, a facut un copil cu o femeie, dar se iubea cu alta. Pana cand a decis ca tot langa mama fetitei lui vrea sa fie. Iar acum, ce credeti? Se insoara!

- La fel ca pana acum, cei de la Pandurii spera sa scoata ”parleala” in meciul urmator dupa ce au pierdut punctele de acasa… Dupa 17 etape scurse din acest sezon fotbalistic, Pandurii iși continua o anumita simetrie, avand tot 17 puncte, dar și pastrandu-și seria de meciuri fara…

- In primavara anului 2018 Antena 1 va prezenta ”Asia Express”, o emisiune plina de aventuri, in care șapte cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie concurs prin Asia, sperand sa caștige premiul de 30.000 de euro. Emisiunea este produsa de Mona Segall, cea care se ocupa și de ”Chefi la cuțite”, iar…

- Oana și Laurențiu mai au puțin pana cand vor face nunta pe care au așteptat-o aat de mult. Cei doi foști concurenți de la "Mireasa pentru fiul meu" au luat prima lecție pentru valsul mirilor.

- Justin Verlander, 34 de ani, un important jucator american de baseball, nu va uita niciodata aceasta luna octombrie, din 2017. In primul rand, a caștigat cu Houston Astros titlul in American League Championship Series (4-3 cu New York Yankees), fiind ales MVP. Apoi, s-a casatorit cu superba Kate Upton,…

- „Sunt un om crescut intr-o familie pentru care Partidul Național Liberal a fost mai mult decat un partid, a fost un mod de viața.Principiile liberale sunt principii de viața aplicate cu sfințenie.Munca,onestitatea, modestia și loialitatea mi-au caracterizat mereu activitatea politica și interumana,…

- O imagine de colecție il infațișeaza pe Florin Salam așa cum arata acesta la inceputurile sale in lumea muzicala. Florin Salam este astazi unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele. Puțini dintre admiratorii sai știu cum arata acesta pe vremea cand incerca sa devina celebru. “I-am cunoscut pe…

- Ștefan Stan, pregatit sa faca pasul cel mare cu femeia care ii este alaturi de ceva timp. Chiar daca nu a cerut-o inca in casatorie, cei doi au inceput deja pregatirile pentru eveniment. Ștefan Stan a vorbit pentru prima data despre nunta cu iubita lui. In varsta de 40 de ani, acesta a marturisit intr-un…

- Lavinia Parva, primele declarații dupa nunta cu Ștefan Banica Jr. Spre deosebire de soțul ei, artista a fost mai reținuta, insa a ținut sa precizeze ca este foarte fericita. Lavinia Parva și Ștefan Banica s-au casatorit in secret , in urma cu cateva luni. Dupa ce artistul a facut primele declarații…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au o fetița adorabila, Sofia Natalia. Prietenii celor doi i-au spus clar vedetei cu cine seamana micuța. Bianca Dragușanu are o familie foarte frumoasa alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care ii este coleg și la postul de televiziune Kanal D . Din…

- Nunta mare in PMP! Primarul localitatii Ulmeni din Maramures se insoara cu solista de muzica populara Ioana Pricop.Elena Udrea a sosit la nunta intr-o rochie superba neagra lunga din dantela, dar de data acesta neinsotita de logodnicul ei. Presedintele Traian Basescu si-a facut aparitia mai…

- Canotoarea Ionela Lehaci, campioana mondiala, a fost ceruta joi in casatorie. Cand va avea loc nunta. Alesul inimii este Marius Cozmiuc, component al lotului național de canotaj. Relația de iubire dintre cei doi dateaza de 8 ani. ”Ne ințelegem excelent. Formam un cuplu de opt ani și pot spune ca ne…

- De ce nu vrea Gabriela Cristea sa faca nunta la Paris. Soțul ei a dat-o de gol. Artistul și prezentatoarea tv vor sa faca nunta și botezul fetiței in aceeași zi. Evenimentul va avea loc in primavara anului viitor, in Romania. „Nu ne pregatim pentru botez deocamdata, cred ca la anul il vom face. Nu…

- Actorul Victor Rebengiuc va fi decorat cu Ordinul Steaua României în rang de Cavaler de catre presedintele Klaus Iohannis, într-o ceremonie care va avea loc, miercuri, de la 16.00, la Palatul Cotroceni, potrivit Mediafax. Nascut pe 10 februarie 1933, Victor Rebengiuc este…

- Orice femeie așteapta cu nerabdare ziua in care va deveni soție, dar și cea care iși creștineaza bebelușul. Sandra Mutu le-a avut pe amandoua intr-o zi, dar fericirea a fost atat de mare, incat i-au dat lacrimile.

- Crestin-democratii Angelei Merkel au suferit, duminica, o infrangere intr-un scrutin legislativ regional anticipat, o lovitura dura inaintea negocierilor in vederea formarii viitorului Guvern german. Cu peste 37% din sufragii, Partidul social-Democrat (SPD) s-au clasat pe primul loc in urma…

- Adrian Mutu este, acum, in febra pregatirilor pentru momentul in care ii va jura credința, in fața lui Dumnezeu, frumoasei Sandra. Și, daca Sandra s-a pregatit temeinic pentru a straluci la cununia religioasa, nici Adrian nu s-a lasat mai prejos.

- Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați barbați din showbiz-ul romanesc, și fiica lui, frumoasa Bianca, par deciși sa nu se mai impace. Culmea este insa ca, de cand e bolnav, Nicu nu a facut eforturi sa se impace cu ea, ba chiar dimpotriva.

- Constantin Dulute, multimilionarul barladean care a reusit sa devina cel mai mare fermier al Romaniei, are o fiica de care este extrem de mandru! Cristina Dulute Florea, pe numele ei, dupa ce s-a casatorit, este o adevarata "Printesa a vinurilor"! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat insa…

- De curand, ca o incununare a intregii activitati si ca o recunoastere a valorii creațiilor sale, Eli Laslean a devenit prima stilista a Primei Doamne, Carmen Iohannis. Povestea ei incepe acum 25 de ani, atunci cand a avut curajul sa schimbe macazul carierei sale. In 1991 și-a dat demisia…

- Un mire a aflat ca a fost înșelat de viitoarea mireasa și a decis sa se razbune chiar la nunta. Un om de afaceri din Singapore a vrut sa se razbune dupa ce a aflat ca viitoarea mireasa l-a înșelat, așa ca, la petrecere de nunta, a difuzat un filmulet surpriza.…