Stiri pe aceeasi tema

- Un asasin si violator, in varsta de 48 de ani a fost executat de autoritațile americane din Texas dupa mai bine de 20 de ani de la rapirea, violarea si uciderea unei studente de 19 ani. Detinutul Larry Swearingen a fost executat prin injectie letala pentru crima comisa in anul 1998. „Doamne, iarta-i,…

- Un american de 48 de ani a fost executat în Texas pentru uciderea unei tinere în 1988. Ultimele cuvinte ale lui Larry Swearingen, care s-a declarat nevinovat pâna în ultimul moment, sunt cumplite.

- Președintele Klaus Iohannis a ieșit in Piața Universitații din București, sambata, la startul campaniei de strangere de semnaturi pentru prezidențiale insoțit de Ludovic Orban și Rareș Bogdan , alaturi de mai mulți membri și simpatizanți liberali. Președintele s-a echipat cu un sacou albastru…

- Daniel Lorys Caciula, un tanar de origine romana nascut in Italia, in localitatea San Candido, si-a omorat matusa cu o lovitura din stilul de arte martiale Krav Maga, aplicata la gat. Crima a avut loc in luna iulie a anului 2018, cand femeia pe nume Nicoleta Caciula a fost gasita de catre pompieri pe…

- ”Am primit amenințari de mai multe feluri, toate mijloacele de intimidare și discreditare a mea și a familiei mele. Amenințari de la grupari, persoane pe care nu le cunosc, insa nu m-au speriat aceste amenințari. Mai mult, in acest moment cred ca se lucreaza la cedarea mea psihica prin tot felul…

- Un juriu de la un tribunal din Fort Worth, statul american Texas, l-a gasit pe Taymor McIntyre vinovat de uciderea lui Ethan Walker, un barbat in varsta de 21 de ani, in timpul unui jaf in locuinta acestuia din Mansfield, in 2016. McIntyre a fost pus sub acuzare pentru crima - pentru ca a organizat…

- Rapperul american Taymor McIntyre, cunoscut ca Tay-K, a fost condamnat la 55 de ani de inchisoare pentru crima, iar single-ul certificat cu platina pe care l-a lansat cand era fugar a fost considerat proba in dosar, potrivit The Guardian, scrie news.ro.In varsta de 19 ani, McIntyre a fost…

- In varsta de 19 ani, Taymor McIntyre a fost gasit vinovat, alaturi de sase barbati, de uciderea lui Ethan Walker, in Mansfield (Texas), in iulie 2016. Grupul a incercat sa ii jefuiasca pe Walker si un alt barbat de bani si droguri.