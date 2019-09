Cutremur violent, sunt peste 100 de victime şi mai multe clădiri avariate Site-ul de stiri shqiptarja.com relateaza ca cel putin 108 persoane au fost ranite in seria de cutremure, potrivit unitatilor medicale.



Ministrul Sanatatii anuntase anterior ca cel putin 68 de persoane au fost ranite, 21 dintre acestea fiind spitalizate. Cei mai multi au suferit rani minore.



Seismul cu cea mai mare intensitate s-a produs la scurt timp dupa ora locala 4 pm (1400 GMT) si a avut epicentrul in apropiere de Capul Rodon, la circa 60 de kilometri nord-vest de capitala Tirana, potrivit Ministrului Apararii.



Cu o magnitudine de 5,8, a fost cel mai puternic

Sursa articol si foto: rtv.net

