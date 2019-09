Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), transmite Reuters, titrat de Agerpres. Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10…

- Epicentrul cutremurului a fost la 30 de kilometri vest de Tirana, potrivit US Geological Survey. Locuitorii din Tirana au simtit puternic seismul si multi au iesit pe strada. Nu s-au semnalat victime pana acum, insa un bloc din orasul Durres a fost aproape distrus.

- Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10 kilometri. Gheorghe Marmureanu, anunt ingrijorator dupa cutremurul de 4,5 grade din Romania. "Candva spuneam ca Africa se rupe in doua" Localnicii au declarat ca la Tirana cutremurul s-a simtit foarte puternic,…

- UPDATE, ora 09:00 – Un nou cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 8:55, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, dupa unul similar care a avut loc in urma cu aproximativ cinci ore si jumatate, dar in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Zona seismica Vrancea: Cutremur de 3,1 pe scara Richter Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs luni, la ora locala 2:59, în zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul…

- Dupa seismul produs, duminica, 14 iulie, in Indonezia, peste 130 de persoane au fost ranite și mai mult de 50.000 și-au pierdut locuințele. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,2 pe scara Richter.

- Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la ora locala 4:42 (20:42 GMT, vineri), la o adancime de 11,8 kilometri.Seismul a fost urmat de sapte replici de mai mica intensitate, potrivit biroului de seismologie din Filipine.Initial,…