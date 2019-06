Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica in regiunea Insulelor Kermadec, apartinand Noii Zeelande, din Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific.

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs luni la sud-vest de orasul Sibolga, aflat pe insula indoneziana Sumatra, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube materiale pana la ora…

- In prima zi a saptamanii, Maria Ghiorghiu a facut un anunt socant! Cunoscuta clarvazatoare sustine ca un cutremur violent va soca o tara in urmatoarea periodata. Seismul ar avea 5,9 magnitudine pe scara Richter, potrivit celor aratate ei.

- Un seism cu magnitudinea 7,7 s-a produs marti la 28 de kilometri nord-est de localitatea Kokopo, situata in statul insular Papua Noua Guinee din Pacificul de Sud, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), citat de Xinhua, scrie Agerpres .

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri dimineata in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP. Seismul a fost resimtit in special in prefectura…

- INFP anunta un cutremur de suprafata in judetul Salaj. Echipaje de pompieri au fost trimise in recunoastere, miercuri dimineata, dupa producerea unui seism in judetul Salaj, nefiind semnalate victime sau pagube pana la acest moment, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…