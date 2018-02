Cutia neagra a avionului prabusit langa Moscova a fost gasita / Pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi cerut aterizarea de urgenta, dar si ca unul dintre motoare ar fi explodat (presa)

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, în apropiere de Moscova.

- Guvernul ar putea adopta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time. Sedinta de Guvern va avea loc la ora 16,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca aceasta OUG care vizeaza…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa citata de Agerpres.ro. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor,…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști au fost uciși", a mai anunțat Ministerul rus al Apararii. Ministerul rus al Apararii a dat publicitații și imagini cu raidurile…

- Rusia a anunțat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, unde a fost doborat un avion rusesc, iar pilotul a fost ucis de rebeli. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști…

- Dupa doborarea avionului, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a efectuat bombardamente prin care au fost uciși 30 de teroriști. Pilotul reușise sa sara cu parașuta, dar a fost capturat și impușcat mortal. Ministerul Apararii rus a confirmat informatia. A anunțat ca un pilot…

- Rușii au anunțat ca au efectuat bombardamente in regiunea Idlib din Siria, unde sambata a fost doborat un avion SU-25 iar pilotul aparatului a fost ucis.Potrivit Ministerului Rus al Apararii, aviația rusa ”a efectuat bombardamente care au dus la uciderea a peste 30 de teroriști”, relateaza Russia…

- In urma cu o saptamana doi barbati ramasi necunoscuti pana acum au actionat ca in filme si in numai trei minute au furat din fata casei unui om de afaceri un Maserati Ghibli, la Lugoj, scrie lugojinfo.ro. Citeste si Bolid furat, scandal cu pistoale in club Masina a fost gasita miercuri…

- IMAGINI Simona Halep, spitalizata de urgenta intr-un spital din Melbourne. Vezi ce a patit…FOTO Simona Halep a fost spitalizata din cauza deshidratarii pentru cateva ore dupa finala Australian Open, pierdut duminica in fata jucatoarei daneze Caroline Wozniacki. Presa australiana relateaza ca Simonei…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- New York Times comenteaza ca era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul utilizatorilor, continutului media si de a da o atentie mai mare continutului publicat de prieteni si familie. Potrivit NY Times, masura Facebook ar putea fi o incercare…

- Niste hoti au pus ochii pe masina unei femei din Tomesti - o Dacie veche care nu valoreaza mai mult de 2.000 de lei. Noaptea trecuta, indivizii au furat-o, iar proprietara a mers dimineata sa depuna plangere la Politie. Rudele si vecinii femeii au facut si o cercetare pe cont propriu si au gasit autoturismul…

- Un pasager al unui zbor Ryanair de la Londra la Malaga (sudul Spaniei), vizibil satul sa astepte debarcarea calatorilor la sosire, a folosit iesirea de urgenta pentru a sari pe una dintre aripile avionului, au indicat miercuri compania aviatica si un martor. "Trecuse cam jumatate de ora…

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat în urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice lânga baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie. Incidentul a avut loc pe 31 decembrie la…

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Ițele crimei de la metrou se complica! Mai exact, apar noi reacții dupa ce s-a vehiculat faptul ca plangerea facuta de tatal primei fete atacate nu a fost luata in seama de operatorii 112, acestia sugerandu-i sa se duca direct la politie. Liberalul Ovidiu Raetchi iese la atac, liderul PNL o critica…

- Infractorii iși perfecționeaza continuu metodele de a acționa. Recent, poliția a descoperit o serie de simboluri pe care hoții le desenau pe cutiile poștale sau pe ușile caselor oamenilor. Astfel, in funcție de cat de ușor putea fi sparta o casa, ei desenau unul din cele 36 de simboluri pe care…

- Chitaristul Chris Rea s-a prabusit sambata seara pe scena de la Oxford Theatre, in timpul unui concert, potrivit The Guardian.Muzicianul, in varsta de 66 de ani, cunoscut pentru hit-ul "Driving Home For Christmas" din 1988, sustinea sambata, la New Theatre Oxford, cel de-al 35-lea concert…

- Alexandru Bourceanu, 32 de ani, mijlocașul celor de la Arsenal Tula, a suferit o accidentare cumplita in meciul din aceasta seara cu Ural, 1-1, a anuntat in exclusivitate gsp.ro.Verdictul inițial al medicilor, fractura de tibie, este confirmat de apropiații fotbalistului. Bourceanu va ajunge de urgența…

- Dupa ce agentia de presa rusa Rosbalt a scris miercuri, 6 decembrie, ca Plahotniuc este cercetat penal la Moscova pentru omor, democratii au decis sa acuze Rusia „de hartuire si persecutie politica”.

- Un barbat ranit grav de mistreti a fost gasit, luni, in apropierea scolii din localitatea argeseana Barsesti, un echipaj SMURD intervenind pentru resuscitarea lui. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul a fost gasit in stare de semi-constienta…

- Un incident aviatic a avut loc in aceasta seara in Caras Severin. Un elicopter a fost doborat de vant, pe Partia Barlova, in zona Muntele Mic, conform stiri.tvr.ro. Aparatul face parte din flota aeriana a societatii Dunca Expeditii, care desfasoara activitati comerciale, in special. Pilotul e si proprietarul…

- Cel putin 22 de persoane au fost ranite, in noapte de sambata spre duminica, dupa ce podeaua unei discoteci din Tenerife, din Insulele Canare, s-a prabusit, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Echipele de salvare au ajuns in clubul din Adeje, ...

- Un nor de particule radioactive depistat in Europa in ultimele saptamani indica producerea unui accident nuclear in Rusia sau in Kazahstan spre sfarsitul lunii septembrie, conform Institutului francez pentru Securitate Nucleara (IRSN).Autoritatile ruse au negat ca ar fi la originea incidentului…

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- 69 de lideri și membri ai organizației extremiste Tablighi Jamaat au fost reținuți la Moscova de FSB. Potrivit forțelor de ordine, in apartamentele acestora a fost gasita literatura islamista, interzisa in Rusia.

- T&R Productions LLC, o corporatie cu sediul la Washington, s-a inregistrat la Departamentul american al Justitiei in conformitate cu Actul de Inregistrare pentru Agenti Straini (FARA) ca agent pentru ANO TV-Novosti, compania care controleaza institutia media RT, informeaza site-ul postului…

- RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, s-a inregistrat ca agent strain in SUA la cererea Washingtonului, in contextul suspiciunilor oficialilor americani ca grupuri media ruse ca ar fi dezinformat in timpul campaniei electorale din anul 2016.

- Consulatul Statelor Unite din Hong Kong a fost nevoit sa-si suspende activitatea obisnuita dupa ce a fost gasita o pudra alba neidentificata in una dintre cladirile sale, a anuntat politia hong-kongheza, citata de dpa, scrie agerpres.ro. Pudra a fost gasita la un ghiseu din cadrul consulatului,…

- Statisticile Departamentului de Transport al SUA arata ca probabilitatea unui accident cu victime este de 9.4 ori mai mare in cazul unui drum cu masina, decat a unei calatorii cu avionul. Din punct de vedere al numarului deceselor raportat la un milion de pasageri-mile, zborul este mult mai sigur (0.002…