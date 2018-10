Stiri pe aceeasi tema

- Din cei 19,5 milioane de rezidenti in Romania, 12,4 milioane sunt apti de munca; din acestia, 8,7 milioane sunt activi, iar restul sunt in pregatire profesionala. Domeniile in care activeaza cei mai multi romani sunt industria, agricultura si comertul....

- Firmele din Romania și alți angajatori vor putea primi subvenții pentru a angaja șomeri și persoane cu dizabilitați, intr-o noua linie de finanțare din fonduri europene, aflata in pregatire, in valoare de 23,5 milioane de euro, susținuta de Politica de coeziune a Uniunii Europene.

- Persoane afectate de saracie din aproape 140 de comunitati marginalizate vor beneficia de un proiect in valoare de peste 113 milioane de lei. Acest proiect se va derula pe parcursul a 40 de luni și vizeaza cresterea accesului la servicii sociale, medicale si educationale.

- Romania continua sa fie campioana Uniunii Europene in ceea ce priveste mortalitatea din accidente rutiere, potrivit ultimului raport al European Transport Safety Council, citat intr-un comunicat al Asociatiei Pro Infrastructura (API). In 2017, 1.951 de persoane au murit pe drumurile publice din tara,…

- Firme romanești de toate dimensiunile, inclusiv microintreprinderile, și alți beneficiari vor putea obține fonduri nerambursabile de 500.000-8 milioane de euro pe proiect, pentru activitați de cercetare și inovare, printr-o linie de finanțare in valoare totala de aproape 30 de milioane de euro, aflata…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara…

- Universitațile și institutele de cercetare din Romania vor putea obține fonduri europene pentru realizarea și dotarea de laboratoare pentru domenii ca IT, energie sau mediu, printr-o linie de finanțare in valoare totala de 29,4 milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a Uniunii Europene.…

- "Ca urmare a faptului ca in luna august multi cetateni romani aflati in afara granitelor tarii se intorc in Romania pentru a petrece concediul alaturi de familie, precum si dat fiind numarul mare de cetateni romani care aleg sa-si petreaca vacanta in afara granitelor tarii, in perioada urmatoare…