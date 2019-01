Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea abrupta a increderii mediului economic in cel politic, la care se adauga cresterea cererii comerciale, importatorii pregatindu-se sa achite contravaloarea importurilor facute in noiembrie si decembrie, au pus presiune pe raportul euro/leu. Cursul euro a atins un nou maxim istoric. Unul ceva…

- Din totalul de 1.802 de persoane cercetate in cursul anului 2018 pentru savarsirea infractiunilor in care s-a inceput urmarirea penala, 57 persoane sunt minori (cu 15 mai puțini decat in anul precedent), iar 554, respectiv 30,74%, sunt tineri cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani (cu 15 mai mulți decat…

- Euro a fost cotat vineri la 4,6975 lei de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR), un nou maxim istoric. Este pentru a șaptea oara in ultimele noua zile cand moneda europeana atinge un nou record. Scaderea vine in contextul in care Guvernul a instituit noi taxe la finele anului trecut pentru a ”petici”…

Consiliul Județean Cluj informeaza participanții la trafic in legatura cu faptul ca, in urma intervenției prompte cu autovehicule și utilaje speciale de indepartare a zapezii de pe carosabil,...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6771 lei/euro, o scadere de 0,02- fata de pragul atins vineri. Scaderea vine dupa ce, trei zile la rand, euro a atins niveluri record. Totodata, aurul a atins cel mai ridicat nivel din aprilie 2017 pana in prezent. Dolarul american,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a afișat, luni, un curs de 4,6771 lei/euro, in scadere ușoara cu 0,02% fața de valoarea de vineri. Euro pune astfel punct unui șir de trei maxime istorice consecutive, cand a ajuns aproape de pragul 4,7 lei/euro. Stire in curs de actualizare.

- Euro a crescut din nou, joi, pana la 4,6764 lei, dupa ce miercuri depașise pragul de 4,67 lei, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Mai mult, bancile comerciale vand acum euro la 4,74 lei. Guvernul, fara bani Scaderea leului fața de euro vine dupa ce Guvernul a introdus…

- Marcarile de profit realizate pe activele mai riscante, urmare a mentinerii pe rosu a marilor piete bursiere, s-a reflectat in deprecierea leului fata de principalele valute. Cursul euro a crescut de la 4,6495 la 4,6528 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,649 – 4,657.…