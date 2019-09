CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALĂ. Programul complet al MECIURILOR. Când joacă FCSB şi FC U CRAIOVA CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Astfel, partida de pe 24 septembrie dintre UTA și Dinamo nu se va juca in nocturna, ci va incepe la ora 16:30. FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, o va intalni pe "U" Cluj, de la ora 21:30, pe Stadionul "Ion Oblemenco". FCSB va incheia aceasta faza a competiției cu meciul contra celor de la Metaloglobus, pe 26 septembrie, de la ora 21:30. CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Programul meciurilor MARȚI, 24 SEPTEMBRIE Flacara Horezu - Astra 16:30 Foresta Suceava - Gaz Metan 16:30 UTA Arad - Dinamo 16:30 Metalul Buzau -… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

