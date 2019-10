Stiri pe aceeasi tema

- In document, sefii de guverne din cele sase state insista sa se ia in considerare impactul unor masuri din Pachetul Mobilitate, care au efecte semnificative asupra politicilor economice si de mediu ale UE. Pachetul Mobilitate este in negociere intre principalele trei institutii europene si inca poate…

- Piața de birouri din București a fost cea mai dinamica și inca exista loc de creștere Cea mai mare oferta de spații de birouri moderne in 15 țari din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) a fost inregistrata in Varșovia, Budapesta și Praga, iar in București au fost livrate cele mai multe spații…

- Respingerea candidatei franceze Sylvie Goulard pentru un post in Comisia Europeana, la care se adauga respingerea anterioara a propunerilor Romaniei si Ungariei, Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi, pune sub semnul intrebarii posibilitatea ca noua Comisie Europeana condusa de Ursula von der Leyen sa-si…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut joi tuturor actorilor implicati sa actioneze rapid pentru completarea echipei sale de comisari, dupa ce comisarii europeni propusi de Romania, Ungaria si Franta nu au trecut de comisiile Parlamentului European (PE). …

- Propunerile, atat pentru candidatul Romaniei, cat si pentru cel al Ungariei, sunt in proces de evaluare, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE). Pe de alta parte, o sursa din cadrul CE a afirmat ca presedintele-ales Ursula von der Leyen asteapta mai multe nume din partea…

- STRATEGIE Peste 2.500 tancuri, blindate si piese autopropulsate de artilerie vor fi transferate in Romania, Polonia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia si Lituania, state aflate pe toata latura de Est a NATO.

- Premierul finlandez Antti Rinne a declarat duminica aceasta ca toate statele UE par a fi pregatite sa accepte ca acordarea de fonduri europene ar trebui conditionata de principii democratice, a declarat el pentru postul public finlandez YLE, potrivit Rador care citeaza Mediafax.Finlanda, care…

- Ungaria il va propune pe diplomatul Oliver Varhelyi pentru functia de membru al Comisiei Europene, dupa ce Parlamentul European a respins prima propunere a Guvernului Viktor Orban, afirma un oficial european citat de agentia Reuters.Oliver Varhelyi il va inlocui pe fostul ministru al Justitiei…