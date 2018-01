Stiri pe aceeasi tema

- A fost cea mai geroasa noapte din acest an, iar cea care vine se anunta si mai rece. In Radauti, mercurul a coborat in termometre pana la minus 21 de grade Celsius. In Bistrita, unde au fost doar minus 14 grade, o femeie a murit inghetata pe marginea drumului.

- In același timp cu prezentarea de la BMW Welt din Munchen, reprezentanța grupului german din Romania a dezvaluit o noua modalitate de a prezenta clienților noile sale produse. Bazata pe tehnologia Microsoft HoloLens, aceasta noua experiența arata direcția in care evolueaza comerțul cu mașini. Practic,…

- Mercedes-Benz vrea sa raspunda cererii ridicate din piața pentru SUV-uri cu mai multe modele in acest segment, cel mai probabil compacte, astfel incat sa-și pastreze supremația in clasamentul vanzarilor premium.

- Dupa ce tara noastra a declarat razboi, la 14 27 august 1916, Imperiului Austro Ungar, pentru eliberarea fratilor nostri romani de sub acest inamic, tinutul dintre Dunare si Marea Neagra Dobrogea a suferit, pe la sud, invazia germano bulgaro otomana, concretizata prin Batalia de la Turtucaia. Turtucaia…

- Nimic nu este mai delicios decat o portie de piept de pui crispy, insa nu putem merge de fiecare data la restaurant cand avem pofta de acest fel de mancare. Alternativa este sa o preparam acasa, cu ingrediente cat mai proaspete.

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat miercuri ca Guvernul incearca sa rascumpere 51% din actiunile detinute de Daewoo la santierul naval Mangalia. "Am încercat şi se pare că reuşim să facem o chestie, să răscumpărăm 51% din acţiunile pe care acum le deţine…

- Firmele care vor renunta la aplicarea optionala a mecanismului platii defalcate a TVA, cele care vor dori sa aplice sistemul TVA split optional, precum si societatile care vor fi obligate sa treaca la acest mecanism de plata a taxei vor completa si depune la ANAF un nou formular, pregatit de Agenntia…

- De Boboteaza, in diverse regiuni ale tarii se tin tot felul de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot si cel practicat de fete, care pun busuioc sub perna pentru a-si visa alesul.

- Conopida o desfaci in buchetele si o oparesti in apa sarata in care ai adaugat si o lingura de otet. Apoi ungi cu unt in vas termorezistent si il pudrezi cu pesmet, dupa care pui acolo buchetelele de conopida, bineinteles dupa ce le-ai scurs putin. Apoi cureti si speli ciupercile le tai felii sau…

- Recent Anișoara Loghin a anunțat ca nu va mai prezenta buletinul de știri de la PRO TV. Jurnalista s-a retras din fața ecranelor, dar nu pe mult timp. Astazi pe site-ul PRO TV a fost publicat un promo, in care apare Anișoara Loghin alegind rochii de seara. Avind in vedere ca weekend-ul trecut Rodica…

- Puiul umplut este o reteta traditionala romaneasca care se pregateste rapid si cu putine ingrediente. Exista cateva mici trucuri de care cei care il gatesc se pot folosi pentru a obtine un preparat delicios.

- 50 de ani. E mult sau e putin jumatate de secol E o viata de om... Cu cativa ani in plus sau in minus. Jumatate de veac avea si presa constanteana in anul 1928, atunci cand a aparut lucrarea etalon "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, coordonata de Constantin Bratescu si…

- 1. Mancarea si bautura. Asaza din timp pe o masa sau un bar mancarurile, bauturile, vesela, tacamurile, servetelele si tot ce mai este necesar, astfel incat musafirii sa se poata servi cand doresc. Daca nu ai timpul sau bugetul necesar sa pregatesti tu toata mancarea, cere fiecarui musafir sa aduca…

- RETETE PESTE REVELION. Zice-se din batrani ca in noaptea de Revelion e musai sa mancam peste. Asta ne va face sa fim tot anul alunecosi, scapand cu bine din orice situatie. Nu stiu in ce masura superstitia ajuta sau nu, clar e destul de simpatica, dar cred ca motivul pentru care pestele nu trebuie…

- Coreea de Nord, al carei program spatial este in opinia unor experti doar o acoperire pentru programul sau balistic, pregateste lansarea unui nou satelit, a informat marti un jurnal sud-coreean, citat de AFP. Saptamana trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie de sanctiuni…

- Gabi Godeanu, celebrul concurent de la MasterChef, dezvaluie pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , o reteta-minune de Craciun, cu care cu siguranta nu veti da gres! Gabi Godeanu a acceptat sa le destainuie cititorilor nostri cum gateste el ceafa la cuptor. Reteta lui a fost apreciata de toti…

- Reteta cozonac cu nuca Ingrediente pentru doi cozonaci: 1 kg faina 250 g zahar 250g unt, un strop de ulei (o lingura, mai exact) 4 galbenusuri zahar vanilat-un plic coaja de la o lamaie sare esenta de rom 0,5 l lapte 35 g drojdie cruda Mod de preparare:Mai intai se pune drojdia…

- Ciprian Deac, jucatorul care l-a socat si pe Dan Petrescu cu antrenamentele suplimentare pe care le face, ne-a primit in sala de forta unde isi petrece majoritatea timpului liber. Ciprian Deac si-a aratat “patratelele”, dupa ultimul gol. A fost modul sau de a se bucura, la finalul…

- Autoritatile vor sa descurajeze importurile de autoturisme la mana a doua cu impozite ce ar ajunge la 200 de euro, potrivit informatiilor obtinute de la grupul de lucru infiintat pentru noua taxa de mediu.

- Carol I al Romaniei, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, pe numele sau complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, (n. 20 aprilie 1839, Sigmaringen – d. 10 octombrie 1914, Sinaia) a fost domnitorul, apoi regele Romaniei, care a condus Principatele Romane și apoi Romania…

- SCHIMBARI…Incet, dar sigur, Politia Rutiera din Romania intra in era tehnologiei. Chestorul Politiei Rutiere Romane, Florentin Bracea, a anuntat ca, in viitorul apropiat, soferii urmeaza sa primeasca amenda pe tableta, fara ca nimeni sa mai piarda timpul cu completarea manuala a procesului verbal. Soferii…

- De ce ai nevoie pentru negresa de post 600 g faina 400 g zahar 100 g cacao 2 linguri bicarbonat de sodiu 1 lingurița sare 2 lingurițe esența de vanilie 100 ml ulei 2 linguri oțet 400 ml apa rece. Citeste si Cele mai pufoase gogosi…

- In apropierea sfarsitului de an, Google a prezentat listele cu cele mai populare cautari realizate in 2017. Acestea scot in evidenta oamenii, evenimentele si subiectele care au captat atentia romanilor in acest an. Ca in fiecare an, educatia si examenele din sistemul de invatamant romanesc…

- Indragita actrița Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Ea a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe” alaturi de Florentina Fantanaru și sa vorbeasca despre felul cum decurge viața ei in acest moment, atat pe plan professional, cat și personal.

- Sunt tot mai multe speculații în spațiul public, mai ales dinspre analiștii economici și apropiații Opoziției, ca este nevoie de introducerea de noi taxe, Guvernul fiind într-o foame uriașa de bani ca urmare a creșterii cheltuielilor cu salariile.

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. "Pregatirile sunt în curs de desfașurare", a declarat Nikolai Patrușev,…

- Averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a atins pentru prima oara 100 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu 2,4 miliarde de dolari peste noapte, in conditiile in care actiunile Amazon au urcat cu 2% pe fondul optimismului legat de Black Friday in SUA, scrie Bloomberg, conform Ziarul Financiar.Cumparaturile…

- RETETA DE POST De ce ai nevoie pentru tocana de legume 1 vanata mica 1 dovlecel 1 ardei roșu 1 ceapa 400 g roșii in suc propriu 4 caței de usturoi 400 g fasole 1 frunza de dafin 1 lingurița oregano 1 lingurița cimbru…

- Romanii din Serbia sunt lipsiti in continuare de cele mai elementare drepturi, precum educatie, cultura, mass-media si religie in limba materna, sustine dr. Predrag Balasevic, liderul celei mai importante organizatii romanesti din Valea Timocului (Serbia).

- Familia unuia dintre membrii echipei de la "Visuri la cheie" se mareste! Vestea cea mare s-a aflat azi, in cadrul unui interviu. Unul dintre arhitecti a vrut sa pastreze micul secret departe de toti, insa replica data l-a dat de gol.

- Noi, dobrogenii, am sarbatorit, pe 14 noiembrie, Ziua Dobrogei. Este ziua in care, in anul 1878, Dobrogea a revenit, oficial, in componenta statului modern roman. Dar ziua in care armata romana isi facea intrarea in orasul Constanta a fost 23 noiembrie 1878. Asadar, mai putem vorbi, si in aceste zile,…

- Deputatul liberal Cezar Preda a anunțat, ieri, ca Ludovic Orban si-a asumat postura de candidat la functia de premier din partea PNL și ca formatiunea sa va organiza proteste de strada pana la dezbaterea motiunii de cenzura in Parlament.

- De ce ai nevoie pentru cartofi fondanți 2 linguri ulei 4 cartofi sare piper 3 linguri unt 3 caței de usturoi 4 crenguțe cimbru 100 ml supa de pui 100 ml vin alb sare grunjoasa, pentru decor Cum se prepara cartofii fondanți…

- Ingrediente: 4 pulpe de curcan, 3-4 cartofi dulci feliați, merișoare dupa gust, 8 caței de usturoi pisați, 100 g unt, ulei, 2 linguri rozmarin tocat, ½ lingurița cimbru, mix de condimente, dupa gust sare si piper. Mod de preparare Preincalzești ...

- Vinerea aceasta incep editiile Live la „Vocea Romaniei“, unde 16 concurenti, cate patru din fiecare echipa, se pregatesc sa cucereasca publicul, dar si pe antrenorii lor cu momentele pregatite pentru show-ul de la Pro TV. Tudor, Smiley, Lori si Despot fac ultimele pregatiri si le dau sfaturi pretioase…

- București isi va putea depasi lipsurile si va sustine cresterea in viitor prin transformarea infrastructurii de transport pe baza unei strategii eficiente de tip smart city, deoarece aceasta este principalul motor de crestere economica sustenabila, conform Agerpres.

- Theacute;ophile Lavalleacute;e 1804 Paris 1866 Versailles a fost profesor de istorie, geografie si statistica la scoala militara de la Saint Cyr.In iulie 1853, armatele rusesti au invadat Principatele Romane vasale sultanului, declansand Razboiul Crimeii 1853 1856 . Lavalleacute;e a fost trimis in regiune…

- Astazi, presedintele Consiliului Judetean Mehedinti, domnul Aladin Georgescu, precum si vicepresedintele CJ Mehedinti, domnul Ionica Negru, alaturi de prefectul Judetului Mehedinti, domnul Nicolae Dr

- Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, a spus, la audierea de ieri in fața Comisiei de control al SRI, ca Serviciul s-a implicat in elaborarea dosarului „Belina” și ca se pregatesc noi dosare pentru alți membri ai Cabinetului Tudose, printre care și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Intrebat de EVZ…

- Centrul Pentru Protectia Consumatorilor din Hamburg a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca reteta pentru Nuttela s-a schimbat, iar iubitorii acestui produs si-au declarat nemultumirea fata de aceasta veste.

- In 2018, apple va lansa doua modele de iPhone. Abia s-a lansat iPhone X ca au inceput zvonurile despre modelele care vor iesi pe piata anul viitor. Analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, a declarat pentru 9to5Mac ca Apple va pregati doua versiuni de iPhone pentru 2018.…

- Ingrediente: 4 pulpe de curcan3-4 cartofi dulci, feliațimerișoare, dupa gust8 caței de usturoi, pisați100 g untulei2 linguri rozmarin tocat½ lingurița cimbrumix de condimente, dupa gustsarepiper. Afla cum se prepara pulpele de curcan…

- Marina militara a Statelor Unite a anuntat o serie de reforme pentru redobandirea competentelor navale de baza si a vigilentei pe mare, dupa o serie de coliziuni care au avut loc in regiunea Asia-Pacific si care au aratat ca marinarii nu sunt suficient de instruiti si lucreaza suplimentar, transmite…

- Ingrediente 1 kg cartofi, feliați rondele5 linguri untulei1 lingurița cimbru uscat1 lingurița rozmarin2 lingurițe usturoi pudra1 lingurița busuioc250 ml fiertura de puisarepiperpatrunjel tocat, pentru servire Afla cum se prepara cartofii rumeniți…

- Hreanul ne ajuta pe toti sa curatam corpul de toxine acumulate într-un timp scurt si are putere de vindecare asupra bolilor. Medicina populara este negata de multi, dar proprietatile hreanului s-au dovedit a fi puternice timp de secole. Astazi, multi oameni se bazeaza pe ea si trateaza…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat, la sfarsitul saptamanii trecute, in dezbatere publica, un proiect de lege prin care se reglementeaza relocarea de noi refugiati sirieni pe teritoriul Romaniei. Acestia se afla in acest moment in Turcia si urmeaza sa fie adusi in tara noastra pe parcursul…

- De ce ai nevoie pentru piept de curcan la cuptor 1 kg piept de curcan, dezosat, cu pielea pe el 2 mere 1 ceapa 1 crenguța rozmarin 4 crenguțe cimbru 1 capațana usturoi 2 linguri ulei 2 linguri zeama de lamaie 1 praf de sare 400…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, in intervalul orar 01.00 – 02.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata sau intrerupta ca urmare a unor lucrari de mentenanta la sistemul informatic.…