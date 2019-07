Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018, valoarea numerarului aflat in afara sistemului bancar s-a majorat cu 7,1% (pana la 72,25 miliarde de lei la finele anului), se arata in Raportul Anual publicat miercuri de Banca Naționala. Intrucat, potrivit Regulamentului 5/2013 (art. 249, bancile, persoane juridice romane, trebuie sa…

- Ziarul Unirea Atenționare de la POLIȚIE. Cum iți fura hoții datele și banii de pe card atunci cand folosești bancomatul. Controale la 5377 de ATM-uri Atenționare de la POLIȚIE. Cum iți pot fura hoții datele și banii de pe card atunci cand folosești bancomatul. Controale la 5377 de ATM-uri Poliția Romana…

- Alianta PSRM-ACUM se pare ca a uitat de inca o promisiune facuta cetatenilor in campania electorala. Deputatii PAS, PPDA și socialistii nu se grabesc sa anuleze Legea privind emiterea obligațiunilor de stat, prin care banii acordati de BNM pentru Banca de Economii, Banca

- Mai multi infractori au atacat un camion bancar blindat pe o autostrada de langa aeroportul din Lyon din Franța și i-au ranit usor pe cei trei membri ai echipajului. Hotii, insa, au constatat apoi, cu stupoare, ca vehiculul era gol, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Primaria orasului Otaci cere ajutorul oamenilor. Autoritatile locale au deschis un cont bancar si roaga cetatenii cu suflet mare sa doneze bani pentru sinistrati. Banii pot fi transferati pe acest cont bancar IBAN – MD51ML000000002251260382.

- Liberalul Florin Cițu a reacționat vehement la aflarea veștii ca Eximbank a achiziționat Banca Romaneasca. El a adus acuzații compromițatoare la adresa ministrului de Finanțe, afirmand ca acesta iși face un „sistem bancar” personal pe banii romanilor. „Teodorovici iși face propriul sistem bancar pe banii voștri!…

- O explozie a avut loc, azi-noapte, in sediul unei banci din Bucuresti de pe bulevardul Theodor Pallady. Nu sunt victime, iar politistii incearca sa afle ce s-a intamplat. Bancomatul este distrus, asa ca anchetatorii iau in calcul inclusiv posibilitatea ca deflagratia sa fi fost provocata de persoane…

- Trei barbati, cu varsta cuprinsa intre 18 si 34 de ani, sunt autorii furtului comis in seara zilei de 5 mai in locuinta unei batrane de 79 de ani din satul Caineni-Bai, judetul Braila. Hotii au escaladat un gard si au patruns in imobilul femeii prin fortarea unui geam.