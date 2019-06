Cum poate educatia medicala sa schimbe sistemul privat si public de sanatate. Interviu cu Wargha Enayati, presedinte Intermedicas, si cu Ana Maria Marian, managing director

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de munca a Senatului a reexaminat marti proiectul privind sistemul public de pensii, doua articole din actul normativ fiind puse in acord cu decizia CCR. Astfel, definitia contribuabilului a fost reformulata, articolul 25 avand urmatoarea forma: „Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt…

- Starea de sanatate a lui Ion Iliescu evolueaza favorabil, insa fostul presedinte ramane internat pentru continuarea investigatiilor, au anuntat, duminica, reprezentantii Spitalului Elias, relateaza Agerpres. “Starea de sanatate a domnului Ion Iliescu evolueaza favorabil. Investigatiile si tratamentul…

- Doinea Gradea, presedinte-director general al Televiziunii Romania, vorbeste intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre activitatea din ultimul an, despre planurile de viitor in fruntea televiziunii publice, dar si despre unele subiecte sensibile, cum ar fi influenta politica, neintelegerile…

- Reguli noi se aplica din acest an pentru persoanele fara venituri care nu se incadreaza in categoria persoanelor asigurate fara plata contributiei de asigurari de sanatate. Pentru a dobandi calitatea de asigurat nu mai ai obligatia sa platesti pe loc o anume suma, dar in schimb iti iei un angajament…

- CEC Bank anunta ca schimburile valutare efectuate prin intermediul platformelor de Internet Banking, Mobile Banking si Phone Banking se vor procesa la un curs de schimb cu 0,0025 lei mai avantajos fata de cursul de schimb valutar in cont la ghiseu, atat la vanzarea cat si la cumpararea de valuta. Facilitatea…

- Acu cateva zile, Facebook-ul ne avertiza sa stam linistiti, sa nu ne facem griji de banii judetului, ca ei sunt pe maini bune. Domnu’ presedinte ii imparte cu maxima responsabilitate, iar negocierile purtate sunt cele mai transparente cu putinta, pline de speranta pentru toti maramuresenii. Si mare…

- Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE), cu sprijinul Alpha Bank Romania, Mastercard si PayU Romania lanseaza Proiectul pilot si cartea Educatie Financiara pentru liceu. Proiectul se va derula pana la sfarsitul acestui an scolar in licee din Bucuresti, Botosani, Alba Iulia,…

- E vorba despre spitalul privat Sanador, din apropiere de Piata Victoriei, potrivit libertatea.ro. Liviu Dragnea acuza dureri de la o hernie de coloana vertebrala. "Starea lui medicala nu e o urgenta imediata, deocamdata medicii asteapta sa vada daca inflamatia si durerilor se vor reduce de la tratament.…