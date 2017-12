Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…

- Polițiștii clujeni au fost solicitați, în ziua de Craciun, privind faptul ca a avut loc un accident rutier pe strada Calea Victoriei, din Turda, iar faptașul a fugit de la fața locului.”La data de 25.12.2017, în jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun.…

- Lavinia și Eduard de la MPFM sunt un cuplu extraordinar de frumos, iar in ziua de Craciun s-au pozat langa brad! Momentul pe care toata lumea il așteapta, și anume naștere, se apropie in curand, iar Lavinia și Eduard vor deveni, pentru prima oara, parinți!

- Dupa luni de speculație, iata ca sora mai mica a lui Kim Kardashian confirma mult-așteptata veste: e însarcinata! Da, Khloe și Tristan Thompson, barbatul care a ajutat-o sa depașeasca divorțul de Lamar Odom, vor deveni parinți!

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Roxana Dobre neaga ca ar fi fugit de acasa, ba mai mult, iubita lui Florin Salam sutine ca va deveni mama pentru a treia oara, anunta Antena Stars. Roxana Dobre, primele declaratii dupa ce s-a auzit ca ar fi fugit cu fostul ei iubit. "Va dau cuvantul de onoare ca nu...." Roxana Dobre…

- Accident pe DN 22, in Ramnicelu. Un autovehicul a acroșat un pieton și un autovehicul stationat, dupa care s-a rasturnat in afara parții carosabile. Pietonul a fost preluat in stare grava și transportat la spital. * Știre in curs de [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Pieton spulberat | Șoferul…

- Laura Cosoi si Cosmin Curticapean sunt gata sa inceapa o noua etapa in viata lor. Actrita a dezvaluit ca isi doreste foarte mult un copil si ca, cel mai probabil, barza va veni curand in familia lor. Cei doi „lucreaza” de un an la acest aspect si nu vor sa se dea batuti.

- Actrița Ada Condeescu, una dintre cele mai apreciate tinere artiste din Romania, este insarcinata cu primul ei copil. Ada Condeescu, care marturisea in urma cu ani ca i-ar sta bine sa joace in telenovele , este una dointre actrițele care au reușit sa se impuna in peisajul artistic din Romania, dar și…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca nu exista niciun motiv real pentru interzicerea Uber și Taxify in Capitala, iar, in opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiați ai primarului general, Gabriela Firea''. "Nu exista niciun motiv real…

- Pe 22 noiembrie veneau cu o veste minunata – ca iși vor mari familia, caci John Legend și soția sa, Chrissy Teigen, vor deveni din nou parinți. Un al doilea copil ii va ține companiei simpaticei luna, probabil un bebeluș la fel de expresiv ca micuța in varsta de 1 an și jumatate. Fostul model a distribuit…

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In urma cu doua luni, tanara a anuntat ca este gravida cu sotul ei, Eduard. Acesta a primit vestea cea mare intr-un mod special. A

- Fosta iubita a lui Mihai Bendeac este insarcinata. Cea care a dezvaluit asta a fost prietena ei, Delia, care a postat pe contul de socializare, prima imagine cu burtica de gravida. Andreea Popescu mai are foarte puțin pana va deveni mama, pentru prima oara. Delia a postat pe o retea de socializare…

- La inceputul acestei luni, mai multe zvonuri potrivit carora cantareata americana Miley Cyrus si iubitul ei, Liam Hemsworth s-ar fi casatorit in mare secret i-au luat pe nepregatite pe fanii celor doi. Chiar daca nici pana cum cei doi nu au confirmat marele eveniment, artista poarta o verigheta, dar…

- Cei 4 au fost abandonati de mama lor, care ar fi plecat, in Norvegia, dupa sotul ei, scrie impacttv.md. Și-a lasat copiii acasa, fara supraveghere, cu un sac de cartofi si varza si fara niciun ban. Dupa 2 saptamani, angajații de la asistența sociala l-au gasit pe bebeluș plin de rani și neschimbat…

- Ca și in cazul sarcinilor anterioare, orice apariție a Ducesei de Cambridge in perioada graviditații este un eveniment urmarit in detaliu de catre admiratorii sai. Iata ca, dupa o perioada in care Kate Middleton a preferat sa stea depare de lumina reflectoarelor și sa renunțe la indatoririle regale…

- O femeie de 32 de ani, din comuna Valea Sarii, s-a rasturnat pe Șoseaua Vrancei, ieri, in jurul orei 14.30, in timp ce se afla la volanul unui autoturism. Conducatoarea auto, care este insarcinata in 25 de saptamani, a fost preluata de o ambulanța și transportata la spital pentru investigații. Ea a…

- Peste 8.000 de tigari de contrabanda au descoperit inspectorii vamali din cadrul BVF Sighet intr-un rezervor de carburant modificat in acest scop. Tigarile au fost gasite intr-o masina inmatriculata in Lituania, folosind tehnologie de scanare cu raze X.

- Dorin Cocos si Raluca Miu au fost surprinsi de paparazzii WOWbiz intr-un mall din zona Baneasa. Raluca Miu parea cea mai fericita femeie din lume, in timp ce Dorin Cocos era extrem de grijuliu cu ea. Dorin Cocos va deveni tata. Iubita afaceristului este insarcinata in 7 luni Cu toate…

- Brigitte Nastase a marturisit ca a trecut prin clipe cumplite in urma cu ceva ani si ca doar cu ajutorul lui Ilie Nastase a reusit sa scape cu viata. Fostul ei sot era un barbat extrem de agresiv care o batea zilnic. Bruneta sustine ca ajunsese sa il vada ca pe un demon si ca dupa o bataie crunta s-a…

- O tanara gravida a ajuns la spitalul din Lugoj joi seara dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Dragoiesti si, conform mai multor martori, fata in varsta de 15 ani nu s-a asigurat la traversarea unei strazi. In loc sa se opreasca si sa ii acorde victimei primul…

- Antonia si-a amintit de un episod din adolescenta, cand a fugit de acasa pentru a se intalni, pe ascuns, cu un baiat. Artista a fost prinsa, insa, in fapt de mama prieteni sale, la care locuia in acel moment. A

- UPDATE: Din primele cercetari s-a stabilit ca tanara ar fi murit dupa ce s-a innecat cu un bol alimentar. Mai exact, aceasta a venit in vizita la mama ei si impreuna cu restul familiei s-au asezat la masa. Dupa ce au mancat, au iesit la treburile din curte, dar gravida a ramas in casa sa [...]

- Pentru siguranta cumparaturilor din perioada Black Friday, ANPC ne recoamnda sa citim cu atentie caracteristicile produsului si sa verificam daca acesta corespunde cu adevarat dorintelor si nevoilor noastre.

- Barbatul care a fugit, marti seara, de la locul accidentului care avut loc in zona Baicului din Capitala, in urma caruia o femeie a fost ranita si o alta a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore. Anchetatorii verifica acum cauzele accidentului, urmand a stabili cine este responsabil de producerea…

- Kate Middleton se pare ca a trecut peste acea perioada dificila din sarcina cu grețuri matinale, caci incepe sa-și reia indatoririle regale și sa participe, spre satisfacția fanilor, la cat mai multe evenimente oficiale. Aseara, Ducesa de Cambridge a fost in centrul atenției la o gala caritabila in…

- Una calda, una rece pentru Maria Constantin (31 de ani)! Despartirea de Marcel Toader (54 de ani) i-a adus contracte bune si bani frumosi. Dar iata ca artista nu mai face fata solicitarilor si a intrat in bucluc. Patronul unui local din Bucuresti o acuza ca i-ar fi dat teapa cu spectacolul…

- Accidentul ce a avut loc astazi pe strada Soveja din Constanta, in urma caruia un pieton a fost grav ranit a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Pe imagini se observa cum pietonul alearga si traverseaza strada prin loc nepermis si fara sa se asigure. La un moment dat este izbit violent…

- Frumoasa familie de la "Temptation Island – Insula Iubirii" se pregateste sa ureze bun-venit celui mai mic membru. Si asta pentru ca una dintre cele mai frumoase prezente feminine a marturisit public ca e insarcinata. Odata cu aceasta dezvaluire, ea a postat si prima poza cu burtica de gravida.

- Ispita Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii este insarcinata. Fosta concurenta a facut publica prima imagine cu burtica de gravida, alaturi de care a scris un mesaj in care iși anunța sarcina. Ispita Nicoleta Dragne va deveni in curand mama. Este mai fericita ca niciodata și a impartașit cu prietenii…

- Ispita Nicoleta a fost una dintre cele mai controversate concurente de la “Insula iubirii“, reusind sa faca fata cu brio rolului pe care trebuia sa il joace si care o prindea atat de bine. Blonda este in culmea fericirii, in urma cu putin timp a dat vestea cea mare prietenilor virtuali, si anume ca…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont se afla luni la Bruxelles pentru o reuniune cu 'lideri flamanzi', scrie cotidianul spaniol El Periodico, preluat de La Libre Belgique, o informatie confirmata ulterior pentru AFP de o sursa guvernamentala spaniola.Potrivit cotidianului El Periodico,…

- Cine castiga si cine pierde din modificarile fiscale anuntate de Guvern? Castiga unii angajati, insa foarte putin! Angajatorii nu castiga si nici macar statul! Din contra, se pierde foarte mult din cauza volumului urias de munca ce vine la pachet cu aceste schimbari, respectiv renegocierea contractelor,…

- Doi tigani din comuna ieseana Ciurea au reusit printr-o serie de metode ilegale sa produca o paguba de aproape 4 milioane de euro prin intermediul unei firme fantoma. Metal Comesad SRL, infiintata de Natasa Mihai si Dragos Stanescu, ambii din Lunca Cetatuii, a fost folosita intr-o retea de firme din…

- Sora Deliei, Oana Matache, nu mai are mult pana ce va deveni o mamica fericita, caci evenimentul va avea loc in luna decembrie. Mandra de ipostaza in care ajuns, ea s-a afisat in fata prietenilor cu burtica de gravida.

- Fostul ministru al Sanatații susține actuala conducere ca a facut uitat un raport intocmit, culmea, de oameni din instituție, care ar arata nereguli grave in modul in care au actionat spitalele in urma tragediei de la Colectiv. In intervenția sa la Digi 24, Voiculescu spunea ca raportul cu princina…

- Anul trecut, Sorina Docuz primea un "cadou" neasteptat din partea sotului ei, Robert Negoita, chiar inainte de Sfantul Valentin: divortul! ( TOATE DETALIILE AICI ) Cei doi aveau impreuna un fiu, iar povestea lor de dragoste incepuse chiar inainte ca Sorina sa-si aniverseze majoratul. Fosta Miss nu a…

- Dupa cum se vede in imagini, Radu Moraru, actionarul majoritar al NASUL S.A. si Presedinte al Consiliului de Administratie, singurul care avea dreptul legal sa convoace AGA, a fost prezent de la inceputul sedintei, pina la plecarea pucistilor si mult timp dupa aceea. AGA legala a lui Radu Moraru a avut…

- O crimAƒ AYocantAƒ i-a bAƒgat A®n sperieAi pe locuitorii unui bloc din sectorul 3 al Capitalei. O femeie de 47 de ani a fost gAƒsitAƒ fAƒrAƒ suflare chiar de fiul ei. Iubitul ei, un bAƒrbat de 50 de ani, e principalul suspect pentru moartea ei, dupAƒ ce pe trupul femeii au fost gAƒsite lovituri. BAƒrbatul…

- Plange fara oprire, așa cum ar face orice mama care și-a pierdut odorul. Și, pare-se, are toate motivele. Doar ca, pe langa durerea pierderii fiicei pe care a iubit-o ca pe ochii din cap, Geta Dovleac mai are un motiv sa verse lacrimi. Culmea, sunt din cauza omului in care a investit cea mai mare incredere.

- O tânara femeie din Irlanda de Nord, care urma sa devina mama în scurt timp, a murit într-un tragic accident dupa ce a scapat cu viața dintr-un incendiu, anunța presa locala.

- O femeie insarcinata, de 23 ani, din judetul Galati, a fost ranita luni si a ajuns la spital, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de o ambulanta al carei sofer, un barbat de 55 ani, era baut, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…