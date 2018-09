Cum incearca Uber sa domine segmentul de food delivery in Europa: Urmeaza o investitie de doua miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber Technologies Inc este in negocieri pentru preluarea companiei Deliveroo din Marea Britanie, a anuntat, joi, Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Deliveroo, cu sediul in Londra, este evaluata la…

- Cand Taxify si-a lansat serviciul in Romania, primul gand a fost sa fie comparat cu Uber. Si nu fara fundament. Aplicatia e similara, principiul e acelasi, asa ca se impune intrebarea: ce vrea sa reuseasca? In urma cu doi ani, in august 2016, Taxify anunta, oficial, ca ajunge in Bucuresti…

- Pilotii si insotitorii de bord ai Ryanair din Germania au fost in greva miercuri, nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare, si au amenintat cu declansarea unor noi miscari de protest. Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a afirmat ca va fi nevoie de timp pana la finalizarea…

- Cea de-a V-a intalnire Internationala a Tinerilor Ortodocsi din toata lumea are loc anul acesta la Sibiu. Este un eveniment cu caracter national si international organizat de Arhiepiscopia Sibiului si reuneste in frumoasa cetate transilvana un numar de peste 3.000 de tineri cu varsta cuprinsa intre…

- Vocea Romaniei revine pe micile ecrane din toamna. Cu doi antrenori noi, un decor high-tech și o schimbare de regulament majora, cel de-al 8-lea sezon al emisiunii va debuta in forța la inceputul lunii septembrie. Mai mult, anul acesta va fi introdus butonul de block. Pastrand tradiția, Vocea Romaniei…

- "Abuzurile nu ne sperie! Ne unesc! 100.000 de cetateni au ales sa fie liberi si s-au scuturat de frica, iesind, aseara, din nou, in strada. Si, sunt convins, suntem mult mai multi cei care suntem decisi sa luptam pana la capat pentru un viitor european al Romaniei. Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu,…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Hans Klemm si atasatul FBI David Varner s-au intalnit marti cu procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Anca Jurma, pe care au asigurat-o ca sprijinul ambasadei pentru DNA va continua, anunta reprezentanta diplomatica la Bucuresti. „Ambasadorul…

- Aproape 250 de bicicliști amatori au pornit, marți dimineața, din patru orașe din țara, pentru a se reuni cinci zile mai tarziu la Alba Iulia. Vor trece prin zeci de localitați și vor pedala 100 km/zi pana la Alba Iulia, in cel mai mare marș pe bicicleta dedicat Centenarului Marii Uniri.…