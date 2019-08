Cum fenteaza Dancila lipsa autostrazilor: S-a dus in turneu electoral in Moldova cu un elicopter privat UPDATE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata, vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, cat a costat deplasarea sa cu elicopterul in aceasta vizita, moment in care vicepremierul Mihai Fifor, aflat langa ea, i-a soptit: „Ei, asta-i buna!”. Viorica Dancila a spus ca nu sunt bani publici, ci fondurile…

- Intrebata cu ce a venit la Iasi, primul raspuns a fost dat de Mihai Fifor, presedinte executiv al PSD: „Deplasarea s-a facut cu un elicopter. E un elicopter angajat de PSD, platit din fondurile PSD". Intrebata in continuare daca stie cat se face de la Bucuresti la Iasi cu masina sau cu trenul, Viorica…

- În turneu electoral în Moldova, ​​Viorica Dancila a venit cu elicopterul la Iași, precizând ca pentru a putea ajunge în fiecare județ trebuie sa apeleze și la acest mijloc de transport. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a precizat ca elicopterul este platit din fondurile…

- Astfel, jurnalistii de la Stiri Suceava scriu ca Viorica Dancila, insotita chiar de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si suita din PSD se deplaseaza la intalnirile de partid in Moldova cu elicopterul privat, fiind vazuti decoland joi dupa amiaza de pe Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava catre…

- Premierul Viorica Dancila si doi dintre ministrii care au insotit-o in vizita sa in judetul Suceava au plecat, joi, de pe Aeroportul „Stefan cel Mare”, din Salcea, cu un elicopter privat. Oficialii s-au indreptat spre Aeroportul din Iasi.

- Astazi, 23 iulie 2019, la Palatul Victoria, a avut loc reuniunea Grupului de lucru interministerial mixt Romania ndash; Republica Moldova, cu participarea ministrilor desemnati de cele doua parti. Grupul de lucru interministerial mixt Romania ndash; Republica Moldova a fost constituit urmare a acordului…

- In mai puțin de 48 de ore, partidul de guvernamant al Romaniei a primit o tripla doza de realitate dupa alegerile din mai. scrie The Guardian in interviul cu Viorica Dancila. „Consider ca aceste alegeri nu reprezinta o victorie a partidelor de opoziție, ci o infrangere pentru PSD", a spus…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Galați, ca va avea, la sfarșitul saptamanii, o intalnire cu investitori, pentru realizarea unui parteneriat public – privat, in vederea realizarii unui aeroport intre orasele Galati, Braila si Focsani, transmite Mediafax.Intrebata daca a discutat…