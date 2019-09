Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 71 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a spulberat o femeie de 52 de ani chiar pe trecerea de pietoni. Victima a suferit mai multe traumatisme, fiind internata in spital pentru ingrijiri medicale.

- Un șofer din Massachusetts a ramas șocat de ceea ce a vazut in trafic, așa ca a scos imediat telefonul și a inceput sa filmeze. Pe langa el a trecut un participant la trafic care a adormit la volan,...

- Mașina care a stabilit un nou record de viteza: a depașit 490 km pe ora O masina Bugatti Chiron modificata, condusa de soferul de teste Andy Wallace, a stabilit un record de viteza, atingand 490,48 km/h pe o distanta de 8,8 kilometri, scrie CNN. Automobilul este prima maşină sport care a depăşit…

- Ziarul Unirea Deși avea permisul de conducere suspendat, un tanar din Abrud a ieșit cu mașina la plimbare. Viteza excesiva i-a adus și un dosar penal Un tanar de 21 de ani din Abrud care avea permisul de conducere suspendat a fost prins de polițiștii din Campeni ca circula cu viteza excesiva pe DN 74A.…

- Un conducator auto aproape de coma alcoolica a fost surprins de polițiștii de la rutiera in trafic. Cu greu, acesta a fost tras pe dreapta și dat jos din autoturism de catre agenții, care l-au gasit

- Imagini teribile au fost filmate de o camera de bord pe Dealul Hațegului, in judetul Hunedoara. Un sofer a pierdut controlul volanului dupa ce masina pe care o conducea a intrat in acvaplanare. Filmarea a fost facuta de o camera de bord aflata intr-un autoturism care rula pe acelasi sens de mers, dar…

- O dispariție misterioasa a avut loc in Caracal și in urma cu 20 de ani, in 1999. O tanara a disparut dupa ce a plecat tot cu o mașina de ocazie. Tatal respectivei a primit un raspuns șocant de la poliție: sa stea liniștit, ca fata „e in calduri”. Mihaiela Geanina Geneș a disparut in 1999 și, de atunci,…

- Ziarul Unirea FOTO| Știrea ta: Cand uiți sa tragi frana de mana, te trezești cu mașina din parcare in…parc Un șofer neatent care și-a parcat mașina intr-un loc marcat, pe strada Frederic Mistral, in centrul municipiului Alba Iulia, s-a trezit cu ea in parcul din zona. Un autoturism a luat-o la vale,…