Cum e viața atunci când te cheamă Harry Potter ​În afara de a fi vrajitor, Harry Potter este neurolog la Universitatea din Manchester. Omul are numele ca al personajului arhicunoscut din carțile lui J. K. Rowling, potrivit BBC.



În urma unei postari pe Twitter care întreba ce element din cultura pop este identic cu prenumele unei persoane, Harry a raspuns ca lui i-a fost ruinat tot numele de un personaj popular. Raspunsul a devenit viral și având peste 267 de mii de likeuri și 33 de mii de redistribuiri. Harry a declarat ca a mai facut glume online ce au devenit virale despre numele sau dar contul sau de Twitter… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

