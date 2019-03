Cum arata noua investitie de 25 MIL. euro a FAN Courier. Capacitatea de sortare a crescut la 39.000 colete pe ora

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca experiența de om de afaceri în politica este foarte utila, întrebându-se cum unii oameni politici, care nu știu ce este acela buget, pot conduce o țara. Reacția vine dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca va retrimite bugetul în Parlament, potrivit…

- Volkswagen a decis sa aleaga Serbia pentru noua fabrica pe care vrea sa o construiasca in Europa de Est, in detrimentul altor tari precum Romania, Turcia, Macedonia sau Bulgaria, scrie presa sarba.

- Unii se chinuie un an sa stranga bani de vacanța, alții ii fac parca batand din palme. Anca Țurcașiu, de exemplu, ar putea pleca in cate-un concediu peste hotare in fiecare luna, avand in vedere cat caștiga din doar cateva cantari! La 48 de ani, dupa ce și-a facut un nume in muzica, teatru și televiziune…

- Vineri, 8 februarie 2019, brașovenii și turiștii sunt invitați de la ora 18:00, la workshop-ul organizat de Diana Mihaila, primul blogger-professional organizer din Romania. Cei interesați sunt așteptați la scena din cadrul CORESI Shopping Resort, unde vor afla lucruri utile despre celebra…

- Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de reprezentanti companiei, care urmeaza sa emita in cursul diminetii de joi un comunicat de presa in care vor detalia acest aspect. Anuntul vine dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute seful companiei, Marc Beacom, declara, potrivit Reuters,…

- Societatea Cupru Min SA Abrud, titularul licentei de exploatare a celui mai mare zacamant de cupru din Romania, organizeaza o licitatie internationala pentru achizitionarea a doua linii de flotatie, fiecare cu capacitatea de 315 de tone. In pret, ofertantii vor trebui sa includa proiectarea, achizitia…

- EXCLUSIV…Barladeanul Constantin Dulute face prima miscare pe piata imobiliarelor, pe anul 2019, achizitionand in mijlocul Iasului, un teren de 24 hectare si devine astfel un investitor strategic al capitalei Moldovei, dupa ce anul trecut a dat lovitura in afaceri, intrand in clubul select al milionarilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, declara pe pagina sa ca Partidul National Liberal este singurul partid din #Romania care se bucura de respect si deschidere la nivelul Uniunii Europene si are capacitatea de a influenta decizii in favoarea Romaniei. De altfel, Orban publica o serie de imagini cu liderii…