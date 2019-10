Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Justiție al Rusiei a catalogat Fundația Anti-Corupție condusa de liderul opoziției, Aleksei Navalnii, ca fiind un „agent strain”, in pofida negarii de catre acesta a acuzațiilor privind finanțarea externa, relateaza site-ul postului BBC, potrivit MEDIAFAX.Citește și: INTERDICȚIE…

- Simona Halep și-a serbat ziua la Marele Zid Chinezesc. Tenismena implinește astazi varsta de 28 de ani și a ales sa sarbatoreasca alaturi de cativa prieteni, dar și de iubitul sau, Toni Iuruc. Simona Halep a desfacut o sticla de șampanie și a ciocnit alaturi de prietenii sai și de iubitul sau. Sportiva…

- Înca o masina Tesla a fost implicata într-un accident în timpul utilizarii sale folosind sistemul de condus autonom Autopilot. În cazul de fata este vorba despre o masina Model 3 care conducea în Moscova pe soseaua de centura a orasului. Nici sistemul Autopilot,…

- Chitaristii Paul Landers si Richard Kruspe de la Rammstein au protestat intr-un mod ,,neobisnuit” impotriva legilor anti-LBGT din Rusia. Acestia s-au sarutat pe scena in timpul concertului din Moscova, pentru a-si arata sustinerea fata de comunitatea LGBT, potrivit contactmusic.net. Trupa a postat chiar…

- Ekaterina Karaglanova (24 de ani), un influencer Instagram foarte cunoscut in Rusia, a fost gasita moarta in apartamentul pe care il avea inchiriat in Moscova, informeaza BBC. Karaglanova a fost gasita vineri, dupa ce familia ei a alertat autoritațile pentru ca tanara nu mai luase legatura cu familia…

- Trupul Ekaterinei Karaglanova, o tânara rusoaica care se bucura de popularitate pe Instagram, a fost gasit în apartamentul ei din Moscova. Fata avea gâtul taiat, iar trupul a fost gasit într-o valiza. Corpul fetei era plin de taieturi de cuțit, conform spuselor poliției, scrie…

- Opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca a fost arestat din nou la Moscova, pe fondul protestelor fata de excluderea unor candidati ai opozitiei de la alegerile locale, relateaza AFP si Reuters. Militantul rus precizeaza intr-un mesaj video postat pe contul sau de Instagram ca a…

- Legendara trupa heavy metal, Metallica si-a uimit fanii din Rusia. In timpul unui concert sustinut la Moscova, rockerii au cantat piesa "Gruppa Krovi" de Viktor Toi, considerat o legenda a muzicii rock rusesti. Acesta este o traditie a trupei.